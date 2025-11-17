«Я понимаю, что эти позиции очень хорошо оплачиваются, приходящая няня спокойно получает 120-130 тысяч рублей в месяц, сиделки тоже получают достаточно хорошо. Но сейчас на такие позиции все равно заказчики не берут мужчин, исключения крайне редки. Это все выдумки, преувеличения. По факту до сих пор в глазах заказчиков есть определенный стереотип, от которого никуда не деться, что нянями, гувернантками, сиделками должны быть женщины. Да, мужчины идут в швеи, потому что швеи могут спокойно зарабатывать 140-150 тысяч рублей в месяц в Москве и Подмосковье. Мужчин-специалистов по маникюру стало больше, но незначительно. Дело опять-таки в большом заработке при незначительных усилиях», — сказал Мурадян.

Вместе с тем, отметил собеседник НСН, наблюдается обратная тенденция — женщины все чаще выбирают «мужские» профессии, например, профессию водителя.

«Женщины идут водителями в семью, становятся личными персональными водителями. Здесь, напротив, границы несколько размываются. У нас есть около 400 профессий, к которым женщин не допускают по закону, это какие-то суперопасные профессии, но в остальном никаких ограничений нет. Напротив, женщины наступают на пятки мужчинам и приходят в “мужские” профессии», — подытожил он.

Ранее мастер маникюра Федор Мыслик заявил, что мужчины-мастера маникюра более ответственны, аккуратны и пунктуальны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

