HR-эксперт опроверг тягу мужчин к «женским» профессиям
Мужчин по-прежнему неохотно берут на «женские» профессии вроде нянь или медбратьев из-за сложившихся стереотипов, сказал НСН Гарри Мурадян.
Сегодня мужчин из-за стереотипов почти не берут на такие позиции, как медбратья и няни, зато женщины активно идут в «мужские» профессии и все чаще становятся, например, профессиональными водителями. Об этом НСН заявил HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Мужчины в 2025 году стали на 40% чаще искать работу среди традиционно женских профессий, рассказали изданию «Известия» в рекрутинговых сервисах. Они размещают всё больше резюме на позиции нянь и медбратьев. Мурадян опроверг подобный тренд, заявив, что заказчики по-прежнему предпочитают нанимать на такие позиции женщин.
«Я понимаю, что эти позиции очень хорошо оплачиваются, приходящая няня спокойно получает 120-130 тысяч рублей в месяц, сиделки тоже получают достаточно хорошо. Но сейчас на такие позиции все равно заказчики не берут мужчин, исключения крайне редки. Это все выдумки, преувеличения. По факту до сих пор в глазах заказчиков есть определенный стереотип, от которого никуда не деться, что нянями, гувернантками, сиделками должны быть женщины. Да, мужчины идут в швеи, потому что швеи могут спокойно зарабатывать 140-150 тысяч рублей в месяц в Москве и Подмосковье. Мужчин-специалистов по маникюру стало больше, но незначительно. Дело опять-таки в большом заработке при незначительных усилиях», — сказал Мурадян.
Вместе с тем, отметил собеседник НСН, наблюдается обратная тенденция — женщины все чаще выбирают «мужские» профессии, например, профессию водителя.
«Женщины идут водителями в семью, становятся личными персональными водителями. Здесь, напротив, границы несколько размываются. У нас есть около 400 профессий, к которым женщин не допускают по закону, это какие-то суперопасные профессии, но в остальном никаких ограничений нет. Напротив, женщины наступают на пятки мужчинам и приходят в “мужские” профессии», — подытожил он.
Ранее мастер маникюра Федор Мыслик заявил, что мужчины-мастера маникюра более ответственны, аккуратны и пунктуальны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
