«Развод бьет по детям»: Зачем замедлять процесс развода через «Госуслуги»
Партнерам необходимо сначала понять друг друга, а потом уже решать свое будущее, заявила НСН Рамзия Каденова.
Многим парам необходимо выслушать друг друга и проанализировать слепые зоны, а не расставаться с помощью интернета, рассказала адвокат, психолог, медиатор в разрешении семейных конфликтов Рамзия Каденова в беседе с НСН.
Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал предложение члена Общественной палаты России Натальи Москвитиной отключить функцию развода через портал «Госуслуги». Об этом он заявил порталу 360.ru. Каденова поддержала инициативу.
«Я сторонница того, чтобы сохранить брак, а точно не разводиться. Если имеет место домашнее насилие, то тогда разводиться через “Госуслуги” без промедления, потому что ситуация может уже закончиться уголовным делом. Если люди просто решили разойтись, то надо определить, действительно ли они этого хотят, или здесь наступил кризис взаимоотношений. Поэтому, в первую очередь, надо обратиться к медиатору, который увидит, услышит ситуацию и направит, например, к семейным психологам. Это очень правильное действие, потому что развод бьет по детям — у нас огромное число тех, кто не чувствуют себя полноценными, когда в их семье нет второго родителя», — указала она.
Каденова также дала советы, как спасти брак.
«Профессионалы могут указать на слепые зоны в отношениях. У меня недавно был такой случай, когда муж ушел от супруги, а у супруги осталась к нему любовь, и она не знает, как ей исправить ситуацию. Она пыталась понять, он перестал ее любить, или это было его спонтанным решением. Я отметила, что он пришел поздравить на 8 марта ее дочку, но принес огромный букет. Это было не для ребенка, а такое опосредованное внимание к жене. Специалисты помогут указать на такие бессознательные моменты, когда тело говорит совсем другое, что говорит язык. Сегодня есть семейные центры, где достаточно недорого можно получить консультацию — главное иметь желание», — подчеркнула она.
