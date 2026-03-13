Болтон назвал ослабление санкций на нефть «подарком» Кремлю

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что решение ослабить санкции на российскую нефть стало «огромным подарком» Кремлю. Об этом он сказал в эфире телеканала NBC.

По его мнению, подобный шаг является неверным способом стабилизации мировых цен на топливо. Болтон также раскритиковал Белый дом за недостаточное планирование военной операции, отметив, что американская администрация, по его словам, не ожидала блокады Ормузского пролива и не учла возможные последствия для мирового нефтяного рынка.