Болтон назвал ослабление санкций на нефть «подарком» Кремлю
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что решение ослабить санкции на российскую нефть стало «огромным подарком» Кремлю. Об этом он сказал в эфире телеканала NBC.
По его мнению, подобный шаг является неверным способом стабилизации мировых цен на топливо. Болтон также раскритиковал Белый дом за недостаточное планирование военной операции, отметив, что американская администрация, по его словам, не ожидала блокады Ормузского пролива и не учла возможные последствия для мирового нефтяного рынка.
Экс-советник подчеркнул, что при начале военных действий необходимо заранее продумывать сценарии на случай непредвиденных обстоятельств, включая риски для глобальных поставок энергоресурсов.
13 марта министерство финансов США вывело из-под санкций сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, загруженными на суда до 12 марта. Разрешение действует до 11 апреля и не распространяется на торговлю с Ираном. Глава ведомства Скотт Бессент заявил, что эта мера направлена на стабилизацию мировых энергетических рынков и, по оценке властей США, не принесет России существенной финансовой выгоды, передает «Радиоточка НСН».
