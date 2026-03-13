Весенние паводки могут резко снизить стоимость дачи

Весенние паводки и высокий уровень грунтовых вод могут значительно снизить стоимость дачного участка, если проблемы с подтоплением не решены. Об этом aif.ru рассказала эксперт по недвижимости Анна Зеленская.

По ее словам, одна из главных причин потери стоимости загородной недвижимости — вода. Весной, во время таяния снега и сильных осадков, особенно хорошо видно, где на участке застаивается влага и как она уходит. Поэтому потенциальным покупателям стоит внимательно оценивать рельеф местности и уровень грунтовых вод, особенно если участок находится в низине или рядом с водоемом.

В Кыринском округе Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводка

Эксперт отмечает, что проблему подтопления часто можно решить с помощью дренажной системы. Поверхностный дренаж отводит дождевую и талую воду с помощью канав и желобов, а глубинный — через систему труб в грунте, которые снижают уровень влаги вокруг дома и фундамента. Такие решения требуют вложений, но повышают ликвидность участка.

Кроме того, важную роль играет правильная защита фундамента. Специалист советует делать широкую отмостку с уклоном от дома, устанавливать водосточную систему и при необходимости поднимать уровень участка с помощью подсыпки грунта. Также рекомендуется проверять документы на землю, чтобы избежать возможных споров с соседями или владельцами прилегающих территорий, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Николай Гынгазов
