В Госдуме предложили поощрять работодателей, соблюдающих гендерное равенство

Ранее стало известно, что Минтруд разработает национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Она призвана помочь женщинам преодолеть барьеры на пути к карьерному росту. Бессараб отметила, что нужно поощрять работодателей за соблюдение гендерного равенства.

«Женщины в России получают порядка 70% от доходов мужчин. К объективным причинам относятся неженские профессии. Вряд ли после реализации стратегии россиянкам разрешат работать на горной проходке, но Минтруд постепенно сокращает список запрещенных профессий для женщин. Уже стали доступны специальности машиниста электропоезда, капитана судна, пилотов. Необъективные причины – искусственное занижение зарплаты работницам. Работодатели знают, что женщине сложнее найти новое место, и это одна из форм дискриминации. Нужно искоренять и то, что молодых женщин фертильного возраста неохотно берут на работу, потому что она может уйти в декрет. Думаю, что можно достичь равноправия с учетом разработки ключевых показателей индикаторов на производстве, к примеру, для сравнения рабочих мест занятыми мужчин и женщинами», - рассказала Бессараб.