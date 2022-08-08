В Госдуме предложили поощрять работодателей, соблюдающих гендерное равенство
Женщинам искусственно занижают зарплаты, потому что им сложнее найти новую работу, сказала НСН парламентарий Светлана Бессараб.
Работодатели искусственно занижают женщинам зарплаты, потому что им сложнее найти новую работу. Такую дискриминацию надо искоренять. Показатель явного гендерного неравенства в компании – у работодателя среди руководящего звена нет ни одной женщины, заявила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что Минтруд разработает национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Она призвана помочь женщинам преодолеть барьеры на пути к карьерному росту. Бессараб отметила, что нужно поощрять работодателей за соблюдение гендерного равенства.
«Женщины в России получают порядка 70% от доходов мужчин. К объективным причинам относятся неженские профессии. Вряд ли после реализации стратегии россиянкам разрешат работать на горной проходке, но Минтруд постепенно сокращает список запрещенных профессий для женщин. Уже стали доступны специальности машиниста электропоезда, капитана судна, пилотов. Необъективные причины – искусственное занижение зарплаты работницам. Работодатели знают, что женщине сложнее найти новое место, и это одна из форм дискриминации. Нужно искоренять и то, что молодых женщин фертильного возраста неохотно берут на работу, потому что она может уйти в декрет. Думаю, что можно достичь равноправия с учетом разработки ключевых показателей индикаторов на производстве, к примеру, для сравнения рабочих мест занятыми мужчин и женщинами», - рассказала Бессараб.
Собеседница «Радиоточки НСН» выступила против квотирования рабочих мест, но за поощрение работодателей, соблюдающих права мужчин и женщин в одинаковой степени.
«Качественные и личностные показатели должны быть на первом месте и гендер не должен влиять на выбор сотрудника. Добиться этого можно мониторингом и анализом ситуации на местах. Если у работодателя среди руководящего звена нет ни одной женщины, то это явно показатель гендерного неравенства. Думаю, что вопрос можно решить поощрением работодателя за соблюдение прав мужчин и женщин. Я являюсь противницей квотирования рабочих мест. К чему это привело, можем наблюдать со стороны. В Европе, США, сначала квотировали места для мужчин и женщин, потом трансгендеров, сексуальных меньшинств. Байден (президент США Джо Байден - прим. НСН) кичится, что у него самая толерантная администрация. Мы по этому пути идти не должны», - резюмировала Бессараб.
Ранее основатель SuperJob Алексей Захаров в эфире НСН раскритиковал госпрограмму переобучения россиян. По его словам, мера мало востребована, если человек всю жизнь ничему не учился, то научить его чему-то вменяемому за короткий срок невозможно.
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