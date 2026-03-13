Ослабление санкций США на нефть РФ назвали началом новой тенденции

Ослабление ограничений США на торговлю российской нефтью может стать началом постепенного смягчения антироссийских санкций. Такое мнение в беседе с РЕН ТВ высказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По словам эксперта, мировой энергетический рынок оказался в кризисе из-за блокировки Ираном Ормузского пролива, что вызвало рост цен на энергоносители. В этой ситуации, отметил он, давление на российскую нефть может продолжить ослабевать, поскольку ситуация на глобальном энергетическом рынке не демонстрирует признаков быстрого улучшения.