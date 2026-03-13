Ослабление санкций США на нефть РФ назвали началом новой тенденции

Ослабление ограничений США на торговлю российской нефтью может стать началом постепенного смягчения антироссийских санкций. Такое мнение в беседе с РЕН ТВ высказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По словам эксперта, мировой энергетический рынок оказался в кризисе из-за блокировки Ираном Ормузского пролива, что вызвало рост цен на энергоносители. В этой ситуации, отметил он, давление на российскую нефть может продолжить ослабевать, поскольку ситуация на глобальном энергетическом рынке не демонстрирует признаков быстрого улучшения.

Кошкин также считает, что противостояние вокруг Ирана может затянуться, а последствия для мировой экономики будут ощущаться даже в случае скорого завершения конфликта. По его оценке, на восстановление стабильной ситуации на рынке может потребоваться не менее месяца-полутора.

Иран перекрыл движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив 28 февраля. Позднее подконтрольное Корпусу стражей исламской революции агентство Fars News сообщило, что иранская армия полностью установила контроль над проливом, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
