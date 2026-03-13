США отправили на Ближний Восток 10 тысяч украинских дронов

Пентагон направил на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков Merops для отражения атак Ирана. Об этом в интервью Bloomberg сообщил министр армии США Дэн Дрисколл.

По его словам, аппараты были отправлены в регион в течение пяти дней после начала американской операции против Ирана. Дроны оснащены системами искусственного интеллекта и были разработаны на Украине в рамках проекта Eagle, а их производство организовано за пределами страны.

СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке может вызвать рост цен на СПГ в Европе

Дрисколл отметил, что эти беспилотники ранее передавались Украине — поставки начались в 2024 году. Теперь их решили задействовать для защиты американских сил и союзников на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в украинской помощи при отражении иранских атак. По его словам, Киев не участвует в отражении ударов иранских дронов, передает «Радиоточка НСН».

