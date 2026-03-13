США отправили на Ближний Восток 10 тысяч украинских дронов
Пентагон направил на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков Merops для отражения атак Ирана. Об этом в интервью Bloomberg сообщил министр армии США Дэн Дрисколл.
По его словам, аппараты были отправлены в регион в течение пяти дней после начала американской операции против Ирана. Дроны оснащены системами искусственного интеллекта и были разработаны на Украине в рамках проекта Eagle, а их производство организовано за пределами страны.
Дрисколл отметил, что эти беспилотники ранее передавались Украине — поставки начались в 2024 году. Теперь их решили задействовать для защиты американских сил и союзников на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в украинской помощи при отражении иранских атак. По его словам, Киев не участвует в отражении ударов иранских дронов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Ослабление санкций США на нефть РФ назвали началом новой тенденции
- В России не поверили в эффективность умных глушилок на ЕГЭ
- Почему магистратуру в России свели к продолжению бакалавриата
- Мужчина тяжело ранен при атаке дрона на дом под Белгородом
- Силы ПВО уничтожили 42 украинских БПЛА над двумя регионами
- Немецкий депутат раскритиковал Германию из-за дискриминации россиян
- Лукашенко заявил о покупке у России ракетного комплекса «Орешник»
- СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке может вызвать рост цен на СПГ в Европе
- С британскими банками в «белых списках» призвали разобраться Минцифры
- Число погибших при ударе по Брянску выросло до восьми