Мужчины в России стали чаще искать женскую работу

В 2025 году отмечается значительный рост интереса мужчин в России к профессиям, которые традиционно считаются женскими, сообщают «Известия».

Согласно данным рекрутинговых сервисов, количество резюме, которые мужчины подают на вакансии нянь и медбратьев, увеличилось на 40%. Несмотря на эту динамику, кардинальных изменений в гендерном соотношении пока не произошло.

В таких сферах, как средний медицинский персонал, образование, фармацевтика, кондитерское дело и швейное производство, по-прежнему сохраняется доминирование женщин, составляющее от 74 до 90%. Некоторые мужчины сознательно выбирают работу в женских коллективах.

Официального разделения на мужские и женские профессии нет. Более того, Трудовой кодекс прямо запрещает дискриминацию по гендерной принадлежности. Однако есть приказ Минтруда, который вводит ограничения для женщин работать на вредных и опасных производствах.

ФОТО: РИА Новости
