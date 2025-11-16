Мужчины в России стали чаще искать женскую работу
В 2025 году отмечается значительный рост интереса мужчин в России к профессиям, которые традиционно считаются женскими, сообщают «Известия».
Согласно данным рекрутинговых сервисов, количество резюме, которые мужчины подают на вакансии нянь и медбратьев, увеличилось на 40%. Несмотря на эту динамику, кардинальных изменений в гендерном соотношении пока не произошло.
В таких сферах, как средний медицинский персонал, образование, фармацевтика, кондитерское дело и швейное производство, по-прежнему сохраняется доминирование женщин, составляющее от 74 до 90%. Некоторые мужчины сознательно выбирают работу в женских коллективах.
Официального разделения на мужские и женские профессии нет. Более того, Трудовой кодекс прямо запрещает дискриминацию по гендерной принадлежности. Однако есть приказ Минтруда, который вводит ограничения для женщин работать на вредных и опасных производствах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Коломойский заявил, что Зеленского скоро не будет
- СМИ: В Британии может готовиться заговор против премьер-министра Стармера
- Мужчины в России стали чаще искать женскую работу
- Российские туристы не могут авторизоваться на необходимых в КНР сервисах
- Стало известно о расцвете теневого похоронного бизнеса на Украине
- Советник офиса Зеленского Подоляк назвал коррупцию неотъемлемой частью экономики
- Украина заявила о планах возобновить переговоры по обмену пленными
- В США не исключили изменения курса из-за скандала в Киеве
- В регионах России пропал проводной интернет «Ростелекома»
- В Германии раскритиковали продажу «Северного потока — 2» инвестору из США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru