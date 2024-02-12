«А мужчинам что?»: Поможет ли повышение зарплат женщинам сократить гендерный разрыв

«Само по себе повышение зарплаты работникам - хорошо, но это не решит проблему. Например, преподаватели-мужчины при прочих равных получают больше, чем учителя-женщины. Мы же не можем повысить зарплату только женщинам, а мужчинам не повышать. Если мы в целом будет повышать, например, +30%, то гендерный разрыв останется, как есть. Он может быть за счет общего валового количества женщин в отрасли. Более того, вводя повышающий коэффициент, гендерный разрыв между мужчинами и женщинами в самой отрасли только увеличится. Большая зарплата вырастает больше, меньшая – меньше», – сказал Бабич.

При этом он отметил, что на сегодняшний день есть отрасли, где работает больше мужчин или женщин, но такая тенденция скоро исчезнет.

«В современном мире не существует такого понятия, как исключительно женская или мужская профессия. Сейчас женщины осваивают практически все профессии, которыми раньше занимались мужчины. Женщины уже летают за штурвалами самолетов, работают авиадиспетчерами, есть машинисты поездов метро. Есть отрасли, где работает больше мужчин или женщин, но это в значительной мере исчезающая диверсификация. Пройдет еще какое-то время и, скорее всего, мы уже не увидим чисто мужских и чисто женских профессий, потому что рынок труда эту разницу убирает. При этом, скорее всего, гендерный разрыв останется», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН рассказал, что самыми востребованными в 2024 году остаются массовые профессии: врачи, учителя, полицейские и водители, передает «Радиоточка НСН».

