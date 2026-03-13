«Риски слишком велики»: Почему в Москве снизилось число угонов
Преступники воруют меньше автомобилей, потому что это стало невыгодно, заявил НСН Алексей Курчанов.
Угонщики сменили профиль, поскольку в их ремесле стало больше рисков и меньше выгоды, рассказал НСН учредитель Федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов.
Число краж и угонов автомобилей в Москве сократилось в 30 раз за последние 13 лет. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. Его слова приводит ТАСС. Курчанов нашел главные причины для снижения этого тренда.
«У нас существует два разных наказания: за кражу и за угон транспортного средства. Как приговоры распределяются между этими статьями — одному Богу известно. Есть и еще момент — ликвидность это мероприятия. Риски слишком велики. Куда проще заниматься телефонным или кибермошенничеством, когда даже не надо никуда ходить, а можно просто шифроваться и вымогать деньги. А машина не иголка — ее надо куда-то деть. В последнее время усложнилась схема “обеления” автомобиля. Ранее после угона злоумышленники, чтобы перепродать машину на вторичном рынке, использовали комплекс мер, связанных с подделкой документов, перебивкой номерных знаков. Но все это очень плохо ложится в новую систему электронного технического паспорта. Появляются нестыковки, что усложняет их общую схему», — подчеркнул он.
Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько предупредил НСН, чем грозит легализация в России «интерпольных» машин.
Горячие новости
- Болтон назвал ослабление санкций на нефть «подарком» Кремлю
- «Риски слишком велики»: Почему в Москве снизилось число угонов
- США отправили на Ближний Восток 10 тысяч украинских дронов
- Весенние паводки могут резко снизить стоимость дачи
- Фильму «Богатыри» с Романом Курцыным предрекли успех в прокате
- Политолог заявил о желании Зеленского добиться поражения Орбана на выборах
- Ослабление санкций США на нефть РФ назвали началом новой тенденции
- В России не поверили в эффективность умных глушилок на ЕГЭ
- Почему магистратуру в России свели к продолжению бакалавриата
- Мужчина тяжело ранен при атаке дрона на дом под Белгородом