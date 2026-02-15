Названы 33 отрасли российской экономики с зарплатами выше 150 тысяч рублей

По данным РИА Новости лидером остаётся перестрахование - там средняя зарплата превысила 309 тысяч рублей.

В топ-5 также вошли управляющие инвестиционными фондами (около 252 тысяч), сотрудники негосударственных пенсионных фондов (239 тысяч), специалисты по добыче руд цветных металлов (232 тысячи) и работники сервисных компаний в добыче полезных ископаемых (225 тысяч).

Зарплаты свыше 200 тысяч рублей также получали в отдельных сферах добычи полезных ископаемых, авиаперевозках, морском транспорте, IT-сфере и разработке ПО.

От 150 до 200 тысяч в среднем платили в 20 отраслях. Среди них, в том числе, добыча нефти и газа, производство компьютеров, табака, аккумуляторов, страхование, спутниковая связь, консалтинг и денежные посредники.

Уточняется, что среднемесячная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает все премии, а также учитывает доходы сотрудников с очень высокими выплатами.

В январе 2026 года самой высокооплачиваемой профессией в России стал сварщик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».