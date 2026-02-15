Названы 33 отрасли российской экономики с зарплатами выше 150 тысяч рублей
Среднюю зарплату выше 150 тысяч рублей в ноябре 2025 года получали сотрудники 33-х отраслей российской экономики. Об этом сообщают РИА Новости.
По данным РИА Новости лидером остаётся перестрахование - там средняя зарплата превысила 309 тысяч рублей.
В топ-5 также вошли управляющие инвестиционными фондами (около 252 тысяч), сотрудники негосударственных пенсионных фондов (239 тысяч), специалисты по добыче руд цветных металлов (232 тысячи) и работники сервисных компаний в добыче полезных ископаемых (225 тысяч).
Зарплаты свыше 200 тысяч рублей также получали в отдельных сферах добычи полезных ископаемых, авиаперевозках, морском транспорте, IT-сфере и разработке ПО.
От 150 до 200 тысяч в среднем платили в 20 отраслях. Среди них, в том числе, добыча нефти и газа, производство компьютеров, табака, аккумуляторов, страхование, спутниковая связь, консалтинг и денежные посредники.
Уточняется, что среднемесячная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает все премии, а также учитывает доходы сотрудников с очень высокими выплатами.
В январе 2026 года самой высокооплачиваемой профессией в России стал сварщик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названы 33 отрасли российской экономики с зарплатами выше 150 тысяч рублей
- Кража остаётся самым распространенным преступлением в России
- В РФ могут ввести повторную сдачу «теории» для не сдавших «вождение» за полгода
- СМИ: Экс-министр энергетики Украины Галущенко задержан при попытке покинуть страну
- Актера из сериала «Триггер» Ткаченко посмертно наградили орденом Мужества
- Собянин: ПВО сбили 3 летевших на Москву дрона ВСУ
- FIS отклонила протест Финляндии на результаты лыжного спринта на Олимпиаде
- МО: ВС РФ взяли под контроль Цветковое в Запорожской области
- Минобрнауки: Более трети мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первого раза
- Рубио объявил о встрече с Зеленским в Мюнхене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru