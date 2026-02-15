В Госдуме напомнили о запрете УК вывешивать списки должников по коммуналке
Вывешивание в подъездах многоквартирных домов списков должников по оплате жилищно-коммунальных услуг без согласия этих лиц является нарушением законодательства о персональных данных и влечет административную ответственность для управляющих компаний (УК). Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
По его словам, размещение списков с указанием персональных данных (фамилии, имени, отчества или хотя бы фамилии и инициалов) в подъезде либо в интернете без согласия жильцов прямо нарушает закон. За такие действия предусмотрена ответственность по статье 13.11 КоАП РФ. Штрафы для юридических лиц составляют от 300 до 700 тысяч рублей, а при повторном нарушении - от 1 до 1,5 миллиона рублей.
Депутат отметил, что некоторые УК пытаются обойти запрет, публикуя обезличенные списки - только с номером квартиры и суммой задолженности. Однако судебная практика показывает, что и такая информация в ряде случаев может быть признана нарушением, хотя окончательное решение зависит от обстоятельств конкретного дела и позиции суда.
С начала 2026 года в России вдвое (с 1,5 до 3) вырос повышающий коэффициент при расчете платы за холодное водоснабжение в помещениях без индивидуальных приборов учета, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
