Заучить не выйдет: Россияне будут сдавать экзамен на права по новым билетам
Член Союза автошкол России Сергей Матвеев заявил НСН, что в России разработали новые теоретические вопросы на экзамен, чтобы не было возможности заучить билеты.
В России разработали новые вопросы на теоретический экзамен на получение водительских прав, которые могут появиться в ГИБДД уже с 1 марта, заявил НСН член Союза автошкол России Сергей Матвеев.
Проект ужесточения правил проведения теоретического экзамена на получение водительских прав подготовлен для внесения в правительство, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. МВД России ранее разработало соответствующие поправки. Так, новым пунктом в перечне может стать использование экзаменуемым средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры и другой персональной электроники. В частности, в случае аннулирования результатов экзаменов, например из-за скрытых наушников или видеокамер с процессорами, кандидату в водители назначается следующий экзамен, который проводится не ранее чем через 12 месяцев. Матвеев объяснил, почему идет тенденция на усложнение.
«Раньше тоже было запрещено пользоваться электроникой на экзамене. Во всех экзаменационных отделах у нас уже стоят камеры. Практический экзамен у нас тоже снимается на камеру, все записывается, запись хранится 30 дней, так как кандидат может обжаловать результат. Дополнительное ужесточение заключается в том, что добавили пункт об аннулировании экзамена. Если человек достанет телефон, его сразу выгонят, но теперь этот пункт стал юридически значимым. Теперь, если человека выгонят, он сможет пересдать экзамен только через год. Гаишники сейчас стараются оттягивать экзамен, потому что не хватает кадров», - объяснил он.
При этом он отметил, что сам экзамен тоже планируют ужесточить.
«Сейчас в России разработали новые теоретические вопросы на экзамен. По нашим сведениям, их практически три тысячи. Эти вопросы не похожи на те билеты, по которым сейчас ученики учат и сдают. Это сделано, чтобы билеты не заучивали. Билеты можно просто заучить за месяц даже со средней памятью, не зная ничего о правилах ПДД. Насколько мы знаем, эти новые вопросы появятся с 1 марта в системе ГИБДД, ученики будут сдавать экзамен уже по ним. Но это пока неофициальная информация, которая вызывает вопросы. Сейчас они не хотят эти билеты кому-то показывать, чтобы улучшить эффективность экзамена», - добавил собеседник НСН.
Сокращение срока сдачи практического экзамена в ГАИ с 180 до 60 дней не поможет решить проблему потери будущими водителями навыка — перерыв необходимо уменьшить до 7-10 дней. Об этом НСН заявил главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин.
