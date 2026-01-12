Сдавать практику в ГАИ предложили в течение недели после теории
Сокращение перерыва между теоретическим и практическим экзаменом в ГАИ с полугода до двух месяцев — позитивный шаг, но кардинально решить проблему он не сможет, сказал НСН Александр Лыткин.
Сокращение срока сдачи практического экзамена в ГАИ с 180 до 60 дней не поможет решить проблему потери будущими водителями навыка — перерыв необходимо уменьшить до 7-10 дней. Об этом НСН заявил главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин.
МВД России предложило ввести дополнительные правила для сдачи экзаменов на водительские права. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на документ ведомства. В частности, в список предложений попали сокращение срока сдачи практического экзамена с 180 до 60 дней. Лыткин предложил сократить этот перерыв еще сильнее — до 7-10 дней.
«Такое нововведение — безусловно, преимущество для будущих водителей. Сейчас допустимый перерыв между теоретическим и практическим экзаменом слишком большой. Кроме того, за полгода теряются навыки, которых у начинающего водителя и так немного. Что делать человеку, если практический экзамен назначат, скажем, через пять месяцев? “Подкатка” ученика противоречит правилам дорожного движения, потому что для этого он должен быть клиентом автошколы. Получив же свидетельство об окончании автошколы, он таковым уже не является. Обучаемому придется отвечать за управление автомобилем без водительского удостоверения, а обучающему — за допуск за руль лица без водительского удостоверения. Вместе с тем отмечу, что сокращение срока до двух месяцев кардинально проблему не решает, поскольку это тоже очень большой срок. Перерыв должен быть не более недели, от силы десяти дней. В противном случае проблемы появляются не только у будущих водителей, но и у ГАИ из-за роста числа не сдавших экзамен. Раньше и теоретический, и практический экзамен принимали в один день в случае успешной сдачи, и качество обучения благодаря этому не страдало», — сказал Лыткин.
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил, что в среднем 30 часов вождения мало для успешной сдачи экзамена на права, человек не сможет освоить важные нюансы поведения на дороге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
