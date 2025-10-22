Продление водительских прав должно происходить автоматически, если человек отправит все медицинские справки. Никакие пошлины за это взиматься не должны, рассказал председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в разговоре с НСН.



В России перестанут автоматически продлевать водительские права. Упрощенная процедура действует с 2022 года, но завершится с 1 января 2026 года. Все водители, у которых заканчивается срок удостоверения с этого времени, обязаны будут прийти и продлить документ лично. Похмелкин предложил отменить эту необходимость.