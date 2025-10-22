Автомобилисты призвали отменить платное продление водительских прав

Обновление удостоверений не должно быть обязательным, заявил НСН Виктор Похмелкин.

Продление водительских прав должно происходить автоматически, если человек отправит все медицинские справки. Никакие пошлины за это взиматься не должны, рассказал председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в разговоре с НСН.

В России перестанут автоматически продлевать водительские права. Упрощенная процедура действует с 2022 года, но завершится с 1 января 2026 года. Все водители, у которых заканчивается срок удостоверения с этого времени, обязаны будут прийти и продлить документ лично. Похмелкин предложил отменить эту необходимость.

В России перестанут автоматически продлевать водительские права
«Эту идею ввели в свое время, чтобы развести людей из-за коронавирусных ограничений. Чтобы не было столпотворения, было меньше забот. Сейчас, конечно, будет очень много людей, особенно в медицинских центрах. Хотя я вообще не сторонник того, чтобы проводить регулярную смену водительских прав. Это отнимает время, силы и нервы. Немало людей забывают о том, когда у них истекает срок удостоверения, а потом попадаются ГАИ и платят приличный штраф. Здесь есть только фискальный мотив, чтобы все, кому это необходимо, пришли и заплатили пошлины и прошли медосвидетельствование. Достаточно будет только всех справок, чтобы человек их принес и все», — указал он.

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с НСН назвал запрещенные лекарства для езды за рулем.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ДокументыВодительские Права

Горячие новости

Все новости

партнеры