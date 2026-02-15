Российская станция «Восток» зафиксировала самый сильный за сутки мороз на планете

Синоптики отметили, что два других наиболее низких температурных показателя также были зафиксированы на территории России - в селе Илирней (Чукотский автономный округ) столбик термометра опустился до -52, а в Оймяконе (Республика Саха — Якутия) — до -48,9.

Что касается самых высоких температур за прошедшие сутки, то первое место занял аэропорт Каира, где воздух прогрелся до плюс 42. На втором месте оказался город Бейра в Мозамбике с аналогичным показателем. Третью строчку занял аэропорт Ниамея (столица Нигера) — плюс 40,7.

В декабре 2025 года Якутия заняла первое место в тройке самых холодных точек Земли за сутки. 21 декабря в Покровске температура опустилась до –51.7, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».