Российская станция «Восток» зафиксировала самый сильный за сутки мороз на планете
Российская антарктическая станция «Восток» зарегистрировала самую низкую температуру на Земле за минувшие сутки — минус 55,8. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.
Синоптики отметили, что два других наиболее низких температурных показателя также были зафиксированы на территории России - в селе Илирней (Чукотский автономный округ) столбик термометра опустился до -52, а в Оймяконе (Республика Саха — Якутия) — до -48,9.
Что касается самых высоких температур за прошедшие сутки, то первое место занял аэропорт Каира, где воздух прогрелся до плюс 42. На втором месте оказался город Бейра в Мозамбике с аналогичным показателем. Третью строчку занял аэропорт Ниамея (столица Нигера) — плюс 40,7.
В декабре 2025 года Якутия заняла первое место в тройке самых холодных точек Земли за сутки. 21 декабря в Покровске температура опустилась до –51.7, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
