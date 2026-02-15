Австрийский прыгун с трамплина дисквалифицирован на ОИ-2026 из-за длинной обуви

По данным агентства, причиной стало несоответствие экипировки спортсмена правилам - длина его ботинок превышала допустимую норму на 4 мм. Нарушение выявили в ходе обязательной проверки FIS уже после того, как спортсмен успешно прошёл квалификацию и занял восьмое место в первой попытке, обеспечив себе выход в финал.

«Я тренировался в новых ботинках, которые, честно говоря, мне особенно не нравились, но всё равно решил их оставить. К сожалению, я проявил наивность и не удосужился ещё раз всё тщательно измерить. Это было крайне глупо с моей стороны. Но правила есть правила, и их нужно соблюдать», - сказал Чофениг.

Победу в соревнованиях одержал словенец Домен Превц. 26-летний спортсмен набрал 301,8 балла (147,0 + 154,8) по итогам двух попыток и завоевал своё первое индивидуальное олимпийское золото.

Ранее FIS отклонила протест Финляндии на результаты лыжного спринта на Олимпиаде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».