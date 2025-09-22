«Следующее, что мы предлагаем, еще более важное, это необходимость изучения правил дорожного движения в школе в рамках ОБЖ. Потому что сегодня, по статистике ГИБДД, у нас в несколько раз вырос травматизм и смертность на дорогах. Это в первую очередь говорит о незнании правил дорожного движения. Чем сегодня пользуются дети? Это питбайки, на которых они «шарашат» по дорогам общего пользования, это электросамокаты, электровелосипеды. Так что нужно приравнять теоретические экзамены в школе по правилам дорожного движения к экзаменам для получения водительских прав, как это существует уже в развитых странах. Тогда дети будут с большим удовольствием изучать правила дорожного движения», - отметил он.

Собеседник НСН уточнил, что взять дополнительные уроки по вождению в параллель с автошколой нормальная и даже полезная практика.

«Те, кто реально хочет получить хорошие навыки вождения, ходя в автошколу, нанимают автоинструктора. Например, моя дочь взяла дополнительно 30 уроков вождения и вставала в 6 утра перед занятиями в автошколе, чтобы позаниматься. Во-первых, инструктор, который занимается индивидуально, должен быть сертифицирован. Во-вторых, он должен быть самозанятый», - подытожил он.

Ранее вице-президент Гильдии автошкол России Павел Песцов заявил НСН, что для сдерживания цен на обучение в автошколах следует запретить деятельность в этой сфере коммерческих организаций и установить единую стоимость обучения по региону.

