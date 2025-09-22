«Хаоса не будет!»: Водители об идее самоподготовки к экзаменам в ГАИ
Нужно дать гражданам возможность самим учить теорию к экзамену по вождению, так как автошколы сегодня не дают ничего, кроме зубрежки, заявил НСН Ян Хайцеэр.
Необходимо, чтобы у граждан существовала альтернатива автошколам, которые сегодня, к сожалению, дают материал для зубрёжки практически без должного разъяснения. Об этом НСН рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов (НАС) Ян Хайцеэр.
НАС предложил разрешить гражданам самостоятельно готовиться к теоретическим экзаменам и вождению вне автошкол, в том числе у индивидуальных инструкторов, пишут «Ведомости». Так, письмо с инициативой направлено премьер-министру Михаилу Мишустину 17 сентября. Самоподготовка запрещена в РФ с 2013 года. Необходимость возвращения этой возможности НАС аргументирует слабой подготовкой преподавателей и незаинтересованностью руководства автошкол в успехах учеников. Хайцеэр отметил, что предложение НАС очень взвешенное.
«Предполагаю, что это не приведет к хаосу. Это продуманная история, и ей предшествовали ряд социологических исследований, которые говорят о том, что уровень образования в автошколах отставляет желать лучшего. Редкие инструкторы могут разжевать правила дорожного движения, чтобы потом абитуриенты учили билеты с понимаем этого вопроса. Мало того, теория часто преподается онлайн. Фактически на выходе – это зубрежка билетов. Вызубрил и сдал экзамен. Я говорю о том, что должна быть альтернатива, и если автошкола применит механизмы, которые привлекут абитуриентов, так как они дадут не только зубрежку, но и понимание, тогда большее количество граждан потянутся в автошколы», - рассказал он.
Также Хайцеэр уточнил, что НАС выступает за изучения правил ПДД в школах и, возможно, сдачи там соответствующего экзамена по ним.
«Следующее, что мы предлагаем, еще более важное, это необходимость изучения правил дорожного движения в школе в рамках ОБЖ. Потому что сегодня, по статистике ГИБДД, у нас в несколько раз вырос травматизм и смертность на дорогах. Это в первую очередь говорит о незнании правил дорожного движения. Чем сегодня пользуются дети? Это питбайки, на которых они «шарашат» по дорогам общего пользования, это электросамокаты, электровелосипеды. Так что нужно приравнять теоретические экзамены в школе по правилам дорожного движения к экзаменам для получения водительских прав, как это существует уже в развитых странах. Тогда дети будут с большим удовольствием изучать правила дорожного движения», - отметил он.
Собеседник НСН уточнил, что взять дополнительные уроки по вождению в параллель с автошколой нормальная и даже полезная практика.
«Те, кто реально хочет получить хорошие навыки вождения, ходя в автошколу, нанимают автоинструктора. Например, моя дочь взяла дополнительно 30 уроков вождения и вставала в 6 утра перед занятиями в автошколе, чтобы позаниматься. Во-первых, инструктор, который занимается индивидуально, должен быть сертифицирован. Во-вторых, он должен быть самозанятый», - подытожил он.
Ранее вице-президент Гильдии автошкол России Павел Песцов заявил НСН, что для сдерживания цен на обучение в автошколах следует запретить деятельность в этой сфере коммерческих организаций и установить единую стоимость обучения по региону.
