СМИ: Композитор Рыбников отсудил 3 млн рублей за использование песни «Буратино»

По данным Mash, инцидент произошёл в торгово-развлекательном комплексе «Меридиан». В 2023 и 2024 годах компания ООО «Центр развития культуры» проводила там новогодние утренники для детей. В рекламной афише мероприятия на сайте организаторов звучала знаменитая композиция Рыбникова. Юристы, представляющие интересы композитора, подали иск с требованием взыскать 14 миллионов рублей. Суд встал на сторону истца, признав нарушение исключительных авторских прав. В итоге организаторов обязали выплатить 3 млн рублей.

Ранее Мосгорсуд временно запретил скачивание и распространение песни «Бу-ра-ти-но» и ряда других композиций Рыбникова через Apple Music. Позже композитор назвал устаревшей информацию о запрете скачивания его песен. Он пояснил, что причиной возникших проблем стали права на произведения, которые ранее «были бесхозными». Но Рыбников уже оформил авторские права на свои композиции и сейчас правами на его музыку управляет Первое музыкальное издательство, которое систематизирует и контролирует их использование, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».