В РФ хотят разрешить сдавать экзамены на права без медсправки

ПРАВА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Накануне РИА Новости сообщило, что в России могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки. Согласно документу, с которым ознакомилось издание, россияне смогут не предоставлять эту справку при подаче заявления через «Госуслуги», если информация о здоровье будущего автомобилиста уже имеется в едином электронном реестре.

В настоящий момент при подаче заявления на сдачу экзамена на получение водительского удостоверения нужно предоставить паспорт, медсправку, документ о прохождении обучения в автошколе, а для несовершеннолетних граждан — еще и письменное согласие законных представителей.