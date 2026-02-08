В РФ хотят разрешить сдавать экзамены на права без медсправки
Речь идет о случаях, когда информация о здоровье будущего водителя уже есть в специальном реестре.
В России могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки. При этом с 2026 года в стране ужесточают правила проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений. Уже в марте появится список новых вопросов. Кроме того, в РФ скорректировали требования для автомобилистов старше 65 лет.
ПРАВА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Накануне РИА Новости сообщило, что в России могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки. Согласно документу, с которым ознакомилось издание, россияне смогут не предоставлять эту справку при подаче заявления через «Госуслуги», если информация о здоровье будущего автомобилиста уже имеется в едином электронном реестре.
В настоящий момент при подаче заявления на сдачу экзамена на получение водительского удостоверения нужно предоставить паспорт, медсправку, документ о прохождении обучения в автошколе, а для несовершеннолетних граждан — еще и письменное согласие законных представителей.
Кроме того, в России решили ужесточить правила проведения теоретического экзамена на получение водительских прав. Соответствующий проект в январе 2026 года подготовили для внесения в правительство, пишет ТАСС.
Согласно разработкам МВД России, новым пунктом в перечне может стать использование экзаменуемым средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры и другой персональной электроники. Так, в случае аннулирования результатов экзаменов, например, из-за скрытых наушников или видеокамер с процессорами, кандидату в водители назначается следующий экзамен, который проводится не ранее чем через год.
Член Союза автошкол России Сергей Матвеев в беседе с НСН сообщил, что в РФ разработали новые теоретические вопросы на экзамен, которые, по его словам, могут появиться в ГИБДД уже с 1 марта текущего года, чтобы у кандидатов на получение прав, не было возможности заучить билеты.
«Раньше тоже было запрещено пользоваться электроникой на экзамене. Во всех экзаменационных отделах у нас уже стоят камеры. Практический экзамен у нас тоже снимается на камеру, все записывается, запись хранится 30 дней, так как кандидат может обжаловать результат. Дополнительное ужесточение заключается в том, что добавили пункт об аннулировании экзамена. Если человек достанет телефон, его сразу выгонят, но теперь этот пункт стал юридически значимым», - объяснил он.
При этом Матвеев рассказал, что сам экзамен тоже планируют ужесточить.
«Сейчас в России разработали новые теоретические вопросы на экзамен, их практически три тысячи. Эти вопросы не похожи на те билеты, по которым сейчас ученики учат и сдают. Это сделано, чтобы билеты не заучивали. Насколько мы знаем, эти новые вопросы появятся с 1 марта в системе ГИБДД, ученики будут сдавать экзамен уже по ним», - добавил член Союза автошкол России.
«ВОЗМУТИТЕЛЬНАЯ» МЕДКОМИССИЯ
Между тем, в России с 2026 года скорректировали требования для водителей старше 65 лет, особенно при наличии у них хронических и неврологических заболеваний.
Теперь при прохождении комиссии такими автомобилистами будут учитывать их медицинские данные за последние месяцы, а не только состояние здоровья в день осмотра. Также для водителей этой возрастной категории предусмотрены дополнительные проверки памяти, внимания, слуха, координации и скорости реакции.
Отмечается, что сам по себе возраст гражданина не является основанием для отказа в допуске, однако при наличии медицинских рисков комиссия может ограничить право на управление транспортом на определенный срок.
Такие нововведения возмутили россиян. Например, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что для водителей до 80 лет никакие дополнительные медосмотры не нужны.
«Очень разные водители в категории 60 лет и старше. Дополнительные ограничения в этой категории вызывают вопросы. В ряде стран мира контролируют водителей в возрасте 80+, это понятно, потому что в таком возрасте водители зачастую уже сами отказываются садиться за руль. У нас люди в 60 лет очень активные, направлять их на дополнительные обследования странно. Мы можем вводить любую частоту медосмотров, но это бессмысленно, если справку в итоге можно купить. Нам нужно эту систему полностью реформировать. Медицинские справки у нас покупают и продаются в частных медицинских учреждениях. Контроль за этой сферой у нас отсутствует. Это касается и справок с печатью психиатра и нарколога», - заметил он в разговоре с НСН.
Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал россиян не верить объявлениям о продаже водительских прав.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С 1 апреля новорожденных начнут проверять на новые наследственные заболевания
- Умер основатель рок-группы «3 Doors Down» Брэд Арнольд
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 22 БПЛА ВСУ
- В ФСБ подтвердили задержание исполнителя покушения на генерала Алексеева
- В РФ хотят разрешить сдавать экзамены на права без медсправки
- УК с 1 сентября обязаны будут обеспечить связь с жителями через Max
- Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел ВСУ
- Ростех заявил, что танки у РФ не закончатся, несмотря на заявления врага
- В современном русском языке насчитали около полумиллиона слов
- В РАН заявили о невозможности человека прожить до 120 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru