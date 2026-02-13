«Братское занижение»: По кому ударит ужесточение утильсбора на авто из ЕАЭС
Таможенная стоимость автомобилей в Киргизии порой занижается в два раза, больше таких лазеек не будет, сказал в эфире НСН Ян Хайцеэр.
Новые правила утильсбора при ввозе в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обернутся повышением цен на эти машины, заявил в интервью НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Ранее стало известно, что в РФ могут с 1 апреля 2026 года ужесточить правила уплаты утилизационного сбора на автомобили из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Соответствующий законопроект подготовил Минпромторг: он введёт утильсбор в тех случаях, когда автомобиль при прохождении таможни оформляется как для личного пользования, отмечает портал Auto.ru. Хайцеэр объяснил, в чем суть нововведений.
«В последнее время оттуда везут преимущественно дорогостоящие модели. Речь идет прежде всего о том, чтобы нивелировать корректировки таможенной стоимости, что часто происходит с моделями, которые попадают в Киргизию. В этой стране таможенная стоимость автомобиля может быть занижена в два раза, а соответственно и таможенные платежи. Армению и Казахстана это касается реже, там таможенная стоимость не занижается. Также речь идет о разнице в НДС, который в Казахстане составляет 16%, а в России 22%. По новому правилу этот НДС будет донасчитываться», - сказал эксперт.
По его словам, стоимость автомобилей вырастет, как минимум, на величину подобных «хитростей».
«Бесспорно, это повлияет на конечную стоимость автомобилей, которые привозятся частым образом. Все способы обхода легальных таможенных процедур исчезнут. Основная функция стран ЕАЭС останется в возможности обойти антироссийские санкции. Речь идет об автомобилях для личного пользования. Подорожать они могут, как минимум, на разницу таможенных платежей. Например, машина стоит 1 млн рублей, растаможивают ее в братской стране за 500 тысяч рублей, с этой суммы взяты таможенные сборы в рамках 48%, а теперь будут взяты с миллиона. В одном случае это 250 тысяч рублей, в другом – полмиллиона. Таким и будет подорожание. У многих, кто покупает машины, возникают сомнения, когда они смотрят на страну, где она была оформлена. Были потенциальные риски, когда российская таможня может донасчитать стоимость. Сейчас же это будет подтверждено законом и происходить автоматически», - заключил собеседник НСН.
С 1 января 2026 года в России проиндексировали утилизационный сбор на автомобили. Из-за этого этого около десяти китайских автобрендов сообщили о возможности ухода с российского рынка. Автоэксперт Андрей Ломанов объяснил «Радиоточка НСН», какие бренды останутся в России и почему рынок «схлопывается».
