Новые правила утильсбора при ввозе в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обернутся повышением цен на эти машины, заявил в интервью НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Ранее стало известно, что в РФ могут с 1 апреля 2026 года ужесточить правила уплаты утилизационного сбора на автомобили из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Соответствующий законопроект подготовил Минпромторг: он введёт утильсбор в тех случаях, когда автомобиль при прохождении таможни оформляется как для личного пользования, отмечает портал Auto.ru. Хайцеэр объяснил, в чем суть нововведений.