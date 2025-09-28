В РФ начнут отзывать водительские права при выявлении у автомобилистов опасных заболеваний
Новый закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
В России начнут отзывать водительские права при выявлении у автомобилистов противопоказаний к управлению авто. Это можно будет сделать до окончания срока действия удостоверения. При этом статистика показывает, что не только наличие определенных заболеваний, но и пожилой возраст делают водителей более опасными на дорогах. В связи с этим эксперты предлагают чаще проводить медкомиссии для таких автомобилистов.
БЕЗ ПРАВ ИЗ-ЗА БОЛЕЗНЕЙ
Накануне глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что в России начнут аннулировать водительские удостоверения в случае обнаружения у их владельцев опасных заболеваний. По его словам, инициатива направлена на оперативный обмен информацией, а не на увеличение количества медицинских осмотров.
Он объяснил, что уже происходит совмещение медицинских баз данных с базами МВД. И если станет известно, что человеку права противопоказаны, то сигнал об этом поступит в министерство. Депутат заметил, что до принятия поправок человек мог продолжать водить машину до истечения десятилетнего срока действия водительского удостоверения даже в случае появления у него медицинских противопоказаний, в том числе психических расстройств.
Новый закон вступит в силу 1 марта 2027 года, передает ТАСС. Отмечается, что в базе данных будет фиксироваться наличие медпоказаний к лишению прав, а не сам диагноз. Такая информация будет передаваться в МВД и ГИБДД, что приведет к аннулированию водительского удостоверения.
В июле 2025 года российский президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности ГИБДД по аннулированию уже выданных водительских прав. Согласно документу, удостоверения можно будет аннулировать, если у автомобилиста при внеочередном медобследовании или диспансеризации выявят противопоказания к вождению.
Отмечается, что после получения уведомления о необходимости внеочередного медосвидетельствования, водитель должен пройти его в течение трех месяцев. При этом неявка станет основанием для аннулирования водительских прав.
НОВЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Между тем, с 1 сентября 2025 года в России в силу вступили новые противопоказания для водителей. Так, их перечень текущего года был приведен в соответствие с переизданием Международной классификации болезней (МКБ-10), напоминает ТАСС.
Ассистент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета им. Кутафина Тургунбой Зокиров рассказал, что теперь новый перечень включает актуальную подрубрику «Аномалии цветового зрения». По его словам, действующая редакция 2014 года включала запрет на вождение для лиц с ахроматопсией, но этого диагноза нет в новом издании МКБ. К тому же, в новом списке расширили понятие депрессии как противопоказания к вождению.
До этого, согласно постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2014 года N 1604 «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством», человек не мог водить авто при наличии шизофрении, аффективных расстройств, умственной отсталости, эпилепсии, слепоты обоих глаз. В этом году в документ были внесены поправки.
ВОЗРАСТ — ПОМЕХА?
При этом летом в МВД предложили ужесточить допуск к управлению транспортом пожилым людям. В ведомстве объяснили, что инициатива вызвана тем, что, по статистике, водители в возрасте старше 60 лет чаще других становятся виновниками ДТП. К тому же отмечается, что на граждан этой возрастной группы приходится более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов.
По данным МВД, в период с 2017 по 2024 год количество аварий с участием пожилых водителей выросло на 25%, число погибших — на 33%, а пострадавших — на 22%.
В связи с этим член Союза автошкол России Сергей Матвеев в интервью НСН подчеркнул, что если люди старшего поколения по статистике действительно чаще становятся виновниками ДТП, то для них стоит проводить специальное медосвидетельствование и медкомиссию хотя бы раз в два года. При этом он считает, что этот вопрос упирается в деньги.
«Если есть медицинская справка, и человек годен к управлению транспортным средством — не выдавать водительские права не могут. 60 лет — это не тот возраст, когда человек становится реально опасным на дороге. Если по статистике действительно так, что люди в этом возрасте чаще попадают в ДТП, то должно быть более серьезное медицинское освидетельствование. Если, например, человек в 60 лет решил получить права. Или должна быть медкомиссия — условно, раз в два года. А не как у нас сейчас: человек получил водительские права, медсправка через год закончила действие, а права действительны десять лет, и человек ездит. Медкомиссия — это вопрос денег. Скорее всего это должно войти в диспансеризацию», - объяснил он.
Ранее вице-президент Гильдии автошкол России Павел Песцов в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что дистанционное обучение приводит к повышению аварийности, а частные компании не хотят учить водителей и только зарабатывают деньги.
