В РФ начнут отзывать водительские права при выявлении у автомобилистов опасных заболеваний

БЕЗ ПРАВ ИЗ-ЗА БОЛЕЗНЕЙ

Накануне глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что в России начнут аннулировать водительские удостоверения в случае обнаружения у их владельцев опасных заболеваний. По его словам, инициатива направлена на оперативный обмен информацией, а не на увеличение количества медицинских осмотров.

Он объяснил, что уже происходит совмещение медицинских баз данных с базами МВД. И если станет известно, что человеку права противопоказаны, то сигнал об этом поступит в министерство. Депутат заметил, что до принятия поправок человек мог продолжать водить машину до истечения десятилетнего срока действия водительского удостоверения даже в случае появления у него медицинских противопоказаний, в том числе психических расстройств.