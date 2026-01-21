«У нас очень разные водители в категории 60 лет и старше. Например, у нас есть водитель Владимир Владимирович Путин. Я с трудом представляю, что человек, который управляет страной, не может управлять транспортным средством. Это очень активные, во многом молодые люди, поэтому дополнительные ограничения в этой категории вызывают вопросы. В ряде стран мира контролируют водителей в возрасте 80+, это понятно, потому что в таком возрасте водители зачастую уже сами отказываются садиться за руль. У нас люди в 60 лет очень активные, направлять их на дополнительные обследования странно», - отметил он.

По его словам, дополнительные медосмотры бессмысленно вводить и по другой причине.

«Мы можем вводить любую частоту медосмотров, но это бессмысленно, если справку в итоге можно купить. Нам нужно эту систему полностью реформировать. Медицинские справки у нас покупают и продаются в частных медицинских учреждениях. Контроль за этой сферой у нас отсутствует. Это касается и справок с печатью психиатра и нарколога. Поэтому, к сожалению, мы не можем сказать, что изменения на что-то повлияют. На самом деле проблема решается за три дня. Контрольные органы должны просто вбить в интернете «купить справку», устроить контрольную проверку, а затем лишить лицензии учреждения, которые продают справки», - добавил собеседник НСН.

По новым правилам у россиян смогут отбирать водительские права при постановке диагноза «депрессия», рассказал правовед из МГЮА Тургунбой Зокиров. Так, если депрессию выявят во время обязательного медосмотра для получения или замены прав, то человека направят на дополнительное обследование, и если там подтвердятся диагнозы F32 («Депрессивный эпизод») или F33 («Рекуррентное депрессивное расстройство»), то садиться за руль запретят, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

