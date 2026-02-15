Патриарх Кирилл: Нельзя молиться об увеличении зарплаты или повышении на работе

Кирилл подчеркнул, что не следует обращаться к Богу с прошениями о вещах, исполнение которых в принципе неправильно или эгоистично. В качестве примеров патриарх привёл молитвы об увеличении зарплаты, о помощи в получении руководящей должности, о приобретении дома или автомобиля, а также о возможности съездить в отпуск. По его словам, на подобные просьбы «небо не отвечает».

Кроме того, патриарх призвал верующих молиться с полной уверенностью и без сомнений.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, как выпил две бутылки коньяка, учась в семинарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».