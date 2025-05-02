В ГД РФ внесли проект об уголовной ответственности для дропперов
Максимальное наказание будет предусматривать до шести лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.
В России введут уголовную ответственность для лиц, которые предоставляют свои карты для вывода денег в рамках схем мошенников. Таких соучастников называют дропперами. Новый законопроект предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до шести лет и штраф до 500 тысяч рублей.
ЗАКОНОПРОЕКТ
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность для дропперов. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Отмечается, что законопроектом предлагается дополнить статью 187 Уголовного кодекса России («Неправомерный оборот средств платежей»). Он предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Устанавливается, что передача предоставленного электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления неправомерных операций из корыстной заинтересованности будет наказываться лишением свободы сроком до трех лет, либо штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
В качестве наказания также могут быть применены обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы на тот же срок или принудительные работы на срок до трех лет.
Аналогичное наказание предлагается установить за осуществление из корыстной заинтересованности неправомерных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица или в его интересах.
Согласно информации источника, за приобретение либо передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему, совершенные лицом, не являющимся клиентом банка, для осуществления неправомерных операций либо приобретение электронного средства платежа или доступа к нему для последующей их передачи из корыстной заинтересованности предлагается установить максимальное наказание до шести лет лишения свободы с выплатой штрафа от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
К тому же новый законопроект предполагает, что осуществление неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся клиентом банка, будет наказываться принудительными работами до пяти лет со штрафом в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет либо без такового.
Это также может повлечь лишение свободы на срок до шести лет с выплатой штрафа от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет либо без такового с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
ЦБ — ЗА
В конце апреля правительство одобрило уголовное наказание для дропперов в России. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко объяснили, что инициатива будет предусматривать наказание и за посредничество мошенникам, и за участие в обналичивании средств.
«Цель в том, чтобы перекрыть преступникам возможности для беспрепятственного обналичивания украденных средств», – говорится в сообщении.
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что регулятор поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов.
«Мы еще поддерживаем ограничение количества карт на одного человека: потому что, когда оформляет, по сути дела, дроппер, сто карт, тысячи карт — это не для того, чтобы покрыть нормальные потребности людей», - заявила она.
Между тем, в России продолжается активная борьба с мошенническими схемами. Эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская в пресс-центре НСН рассказала, что сейчас правоохранители за несколько дней могут вычислить дропперов и занести их в отдельную базу, лишая доступа к счетам.
«Сейчас в связи с тем, что в активном режиме работает система Антифрод, ускорен информационный обмен между правоохранительными органами, регулятором и банками, срок жизни дропперской карты сократился. Если раньше дропперская карта жила от момента первого перевода до блокировки от двух недель до месяца, то сейчас срок ее жизни сократился в среднем до двух суток. После блокировки данные дроппера заносятся в базу дропперов, оператором которой является Центробанк. Это замораживает все счета дроппера. Чтобы снять деньги, он должен прийти в банк и доказать легальность этих денег, легальность запроса средств. Естественно, людям, которые попали в базу дропперов, отказывают в оформлении новых счетов. Нет речи о том, чтобы им выдавали кредитные деньги», - объяснила она.
Дропперы — это лица, которые становятся посредниками в нелегальных схемах по выводу денег со счетов. Они разрешают мошенникам пользоваться своими картами для отмывания или обналичивания средств.
До этого зампредседателя ЦБ Ольга Полякова говорила, что в России каждый месяц примерно 80 тысяч человек, в том числе иностранцы, становятся дропперами, пишет RT.
Ранее эксперт Александра Пожарская отметила, что мошенники стали чаще привлекать к дропперской деятельности подростков, которые становятся соучастниками преступления, не зная об этом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Балерина Кретова стала первой в истории примой сразу трех театров
- СМИ: В Таиланде зафиксировали первый случай гибели от сибирской язвы
- «Манчестер Юнайтед» поздравил Дэвида Бекхэма с 50-летием
- МО РФ: В акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров ВСУ
- СМИ: В самом длинном тоннеле РФ вспыхнул автомобиль
- Трамп поручил сократить финансирование корпорации общественного вещания
- Сослан Фидаров стал победителем фестиваля «Дорога на Ялту»
- В Черном море уничтожили быстроходный катер американского производства
- В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности для дропперов
- Один человек пострадал при нападении с ножом на вокзале Амстердама
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru