В Госдуме опровергли лимит по снятию наличных до 50 тысяч рублей в сутки
Ограничение по снятию наличных до 50 тысяч рублей в сутки коснется только дропперов (подставных лиц, занимающихся выводом и обналичиванием похищенных средств). Это пояснил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, это не будет массовый запрет. Ограничение коснется только подозреваемых в том, что его счет используется для прогонки украденных денег. Таких людей «единицы», утверждает Аксаков.
Ограничение по снятию наличных начнет действовать с 1 сентября текущего года. Соответствующий закон был принять Госдумой в марте. Он направлен на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru