Франция выступает против демилитаризации Украины
17 августа 202503:29
Париж считает неприемлемой идею демилитаризации Украины, сообщил La Tribune Dimanche министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.
По его словам, укрепление украинской армии должно стать одной из гарантий безопасности Киева. Они разрабатываются совместно с Великобританией и «коалицией желающих». Дипломат отметил, что любые намерения «демилитаризировать» Украину являются неприемлемыми.
Ранее депутат Госдумы предложил создать буферную зону в пяти областях Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
