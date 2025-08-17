Франция выступает против демилитаризации Украины

Париж считает неприемлемой идею демилитаризации Украины, сообщил La Tribune Dimanche министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

Макрон: Количество стран коалиции желающих для помощи Украине достигло 30

По его словам, укрепление украинской армии должно стать одной из гарантий безопасности Киева. Они разрабатываются совместно с Великобританией и «коалицией желающих». Дипломат отметил, что любые намерения «демилитаризировать» Украину являются неприемлемыми.

Ранее депутат Госдумы предложил создать буферную зону в пяти областях Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

