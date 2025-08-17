Франция выступает против демилитаризации Украины

Два человека погибли в Рыльском районе Курской области в результате атаки дрона ВСУ Президент США Трамп выбрал российский вариант прекращения конфликта на Украине В больницах Рязанской области находятся 29 человек, которые пострадали при взрыве на пороховом заводе Появление новых вариантов произношения слов, говорит о развитии языка