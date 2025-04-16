В Госдуме рассказали о борьбе с дропперами

Он сослался на данные Центробанка РФ, согласно которым в такие схемы были втянуты около 10 млн россиян. Кто-то из них стал дроппером осознанно, кто-то поверил объявлению о «легком заработке», однако последствия будут одинаково серьёзными.

Парламентарий напомнил, что в настоящее время в России обсуждается второй пакет мер против кибермошенничества, который предусматривает для дропперов уголовную ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до шести лет, а также штраф до миллиона рублей.

«Если же человек впервые оказался в подобной ситуации и активно помогает следствию, он может быть освобожден от ответственности», - уточнил Немкин.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что ведомство прорабатывает возможность введения лимитов на выпуск банковских карт, сообщает RT.

