В Госдуме рассказали о борьбе с дропперами
Дроперы - это люди, через счета и карты которых проходят миллиарды рублей, украденных мошенниками у граждан. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
Он сослался на данные Центробанка РФ, согласно которым в такие схемы были втянуты около 10 млн россиян. Кто-то из них стал дроппером осознанно, кто-то поверил объявлению о «легком заработке», однако последствия будут одинаково серьёзными.
Парламентарий напомнил, что в настоящее время в России обсуждается второй пакет мер против кибермошенничества, который предусматривает для дропперов уголовную ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до шести лет, а также штраф до миллиона рублей.
«Если же человек впервые оказался в подобной ситуации и активно помогает следствию, он может быть освобожден от ответственности», - уточнил Немкин.
Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что ведомство прорабатывает возможность введения лимитов на выпуск банковских карт, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru