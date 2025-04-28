Банки готовятся усложнить выдачу онлайн-кредитов из-за мошенников
Аналитики Илья Иванинский и Юрий Грибанов заявили НСН, что все чаще за мошеннические кредиты «платят» сами банки.
Если начнутся массовые отмены кредитов из-за мошеннических схем, банки будут вынуждены серьезно пересмотреть политику по удаленному оформлению кредитов и любых других продуктов, заявил НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Илья Иванинский.
Договор на кредит, оформленный мошенниками через приложение банка, является недействительным. Так постановил Верховный суд. Прецедентом стал случай с клиенткой «Альфа-банка», когда преступники перехватили ее номер телефона и оформили кредит в онлайн-приложении на 265 тысяч рублей с помощью электронной подписи. Все SMS с паролями приходили на телефон злоумышленников. Иванинский отметил, что этот случай может стать показательным.
«Это очень важный вопрос сегодня, все будет зависеть от того, как этот случай будет использоваться в дальнейшем. Если сейчас массово начнутся случаи отмены решений по кредитам, банки будут вынуждены серьезно пересмотреть политики по удаленному оформлению кредитов и любых других продуктов. Можно точно сказать, что удаленное оформление кредитов, депозитов, карт и так далее – это основа банковского бизнеса сейчас. И любые ограничения могут осложнить деятельность банков, клиенты тоже привыкли решать все вопросы за одну секунду онлайн. Но пока рано об этом говорить, надо смотреть на практике. С другой стороны, банки – это очень гибкие организации, они смогут перестроить свои бизнес-процессы под любые ограничения регулятора. Если требования будут, они адаптируются», - рассказал он.
При этом генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов отметил, что винить во всем банки не очень справедливо.
«Это очень специфическая тема, которая требует консультации юристов. Мне кажется, что это не очень справедливо по отношению к банкам. Клиенты могут неосмотрительно себя вести, а виноват оказывается банк. Будем смотреть, как судебная практика будет развиваться. Банки хорошо проверяют клиентов, поэтому упрекать их в этом несправедливо», - добавил собеседник НСН.
Ранее Вячеслав Володин напомнил, что с 1 мая кредитные организации обяжут разработать способы защиты граждан РФ от заключения договоров о потребительских кредитах без их согласия, передает «Радиоточка НСН».
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