У россиянок новый тренд — работа на вахте

Россиянки массово едут на Дальний Восток, чтобы заработать денег и не только. Девушки устали от городской жизни, невысоких зарплат и придумали, как подзаработать и попутешествовать. Они за первые месяцы работы получают около 100 тысяч, а спустя год зарплата долетает до 200 тысяч, что в четыре раза больше, чем в родных городах.

По словам вахтовичек, плюсов от такой работы много: там работают настоящие мужчины, а значит, можно найти мужа, высокие зарплаты, спокойная ненапряжная работа и нет женского коллектива. При этом деньги тратить некуда: ближайшие торговые центры в 1000 км от места работы. Это позволяет делать накопления. Из минусов — рабочая форма, которая чаще всего предназначена для мужчин.

