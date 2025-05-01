ФАС начала проверку ограничения доступа провайдеров в ЖК компании «ПИК»

«Есть так называемые карманные операторы, которые рождаются в строительных компаниях. Сейчас ситуация должна поменяться, потому что в самом начале действительно интернет-провайдер бывает один, но потом туда приходят другие игроки. Для этого есть определенные изменения в нормативно-правовых документах, которые позволяют другим операторам входить в жилые дома, но при наличии технической возможности. То есть, если эта возможность есть, то, вероятно, компания специально не дает никому приходить. Это, конечно, не очень хорошо, потому что, во-первых, это влияет на конкуренцию — можно задирать цены. Во-вторых, случаются вот такие ситуации, когда оператор выходит из строя, и нет возможности предоставления услуг. DDos-атаки могут быть на любого игрока, но сам принцип монополизма в текущих условиях неправильный», - объяснил он.

Глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с НСН также подчеркнул, что ни один провайдер не вправе устанавливать монополию на работу в том или ином доме, а его конкуренты, заключившие договор с жильцами, могут обратиться в прокуратуру или в ФАС.