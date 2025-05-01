ФАС начала проверку ограничения доступа провайдеров в ЖК компании «ПИК»

Инцидент с отключением интернета в жилых комплексах «ПИК» в Москве и Санкт-Петербурге произошел в марте. Тогда жильцы многоэтажек компании не могли восстановить работу Сети несколько дней. 

После сбоя работы интернета в ЖК строительной компании «ПИК» ФАС РФ организовала проверку доступа интернет-провайдеров в дома. Сообщалось, что единственным провайдером в многоэтажках является фирма «Lovit», директором которой работает топ-менеджер «ПИК» Мария Ляхова. Между тем, специалисты уверяют, что монополия на выбор интернет-провайдеров для ЖК приводит к отсутствию конкуренции и невозмоности обеспечить жильцов связью в случае ЧП.

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ФАС ПРОВЕРИТ «ПИК»

Стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку в отношении ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы застройщика «ПИК».

«В связи с поступившими обращениями граждан, проживающих в ЖК застройщика, а также информацией, появившейся в открытых источниках в Сети, <...> антимонопольным органом инициирована проверка в отношении ограничения доступа интернет-провайдеров в жилые комплексы "ПИК" для оказания услуг связи жильцам», - указано в ответе главы ФАС Максима Шаскольского на обращение вице-спикера ГД Бориса Чернышова.

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По информации РИА Новости, если в результате проверки будут выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, то ФАС примет меры антимонопольного реагирования. Представители ведомства также запросили у региональных жилищных инспекций информацию о лицах, которые управляют многоквартирными домами в ЖК компании «ПИК».

Между тем, в ФАС добавили, что представители службы направили запрос в адрес крупнейших интернет-провайдеров с требованием предоставить информацию о фактах ограничения допуска в многоквартирные дома для оказания услуг связи в жилых комплексах, в том числе переписку с управляющими компаниями и иными лицами, предметом которой является доступ в многоквартирный дом.

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Чернышов напомнил, что уже предлагал штрафовать управляющие компании, которые блокируют конкурентный доступ операторов в дома. По его словам, ситуация с провайдером «Lovit» является ярким примером того, как тысячи граждан остались без интернета из-за сбоя у единственного провайдера. При этом Чернышов считает, что у жильцов должен быть выбор.

СБОЙ СЕТИ В «ПИК»

21 марта 2025 года в Москве и Санкт-Петербурге у единственного провайдера в многоэтажках застройщика «ПИК» «Lovit» случился массовый сбой. Причиной этому стала сильнейшая DDoS-атака.

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Позже эту информацию подтвердили и в Роскомнадзоре. В пресс-службе ведомства объяснили, что инфраструктура провайдера подверглась DDoS-атаке из-за рубежа, в частности из США, Германии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Франции и других государств, передает RT.

Известно, что у многих абонентов (всего их около 200 тысяч) интернет не удавалось починить в течение нескольких дней. Жильцы сообщали, что много раз пытались добиться допуска других провайдеров, однако каждый раз получали отказ. После случившегося представители ФАС пообещали провести проверку.

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Telegram-канал «Baza» писал, что директором «Lovit» является топ-менеджер компании «ПИК» Мария Ляхова. Согласно информации источника, именно с этим и может быть связана монополия провайдера. СМИ писали, что жильцы многоэтажных домов «ПИК» потребовали проверить Ляхову после отключений интернета в столичных и петербургских ЖК.

Глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в интервью НСН подчеркнул, что сначала у строительной компании может быть всего один интернет-провайдер, но потом она должна допускать и других, а если так не происходит, то отсутствие конкуренции позволяет задирать цены и оставляет людей без интернета в случае ЧП.

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«Есть так называемые карманные операторы, которые рождаются в строительных компаниях. Сейчас ситуация должна поменяться, потому что в самом начале действительно интернет-провайдер бывает один, но потом туда приходят другие игроки. Для этого есть определенные изменения в нормативно-правовых документах, которые позволяют другим операторам входить в жилые дома, но при наличии технической возможности. То есть, если эта возможность есть, то, вероятно, компания специально не дает никому приходить. Это, конечно, не очень хорошо, потому что, во-первых, это влияет на конкуренцию — можно задирать цены. Во-вторых, случаются вот такие ситуации, когда оператор выходит из строя, и нет возможности предоставления услуг. DDos-атаки могут быть на любого игрока, но сам принцип монополизма в текущих условиях неправильный», - объяснил он.

Глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с НСН также подчеркнул, что ни один провайдер не вправе устанавливать монополию на работу в том или ином доме, а его конкуренты, заключившие договор с жильцами, могут обратиться в прокуратуру или в ФАС.

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«Если провайдеров не впускают без законных на то оснований, это действительно нарушение федерального закона. Для того, чтобы у альтернативного провайдера были основания зайти в дом, ему нужно заключить договор с одним из жильцов или с группой жильцов. Если после этого провайдер не сможет работать в жилом доме, он вправе обратиться в прокуратуру и в Федеральную антимонопольную службу. Те провайдеры, которых незаконно не впустили в дом, должны заявить свою позицию и представить аргументированные доказательства того, что они заключили договор. Ни одна управляющая компания не имеет права отказать человеку в заключении договора с другим провайдером. Федеральным законом созданы условия для добросовестной конкуренции провайдеров. Этот закон был принят в прошлом году, несмотря на то, что его принятию активно сопротивлялись», - рассказал депутат.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует внести поправки в закон о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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