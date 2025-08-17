Связь с полицией: В Max заработала кнопка «Пожаловаться»

В российском мессенджере Max заработала кнопка «Пожаловаться», сообщает МВД РФ.

Мессенджер Max внедрил новые меры для защиты пользователей

Также появилась моментальная связь с центром безопасности. Кнопка «Пожаловаться» дает пользователям мессенджера возможность моментально сообщить о противоправном или деструктивном контенте.

А чтобы полностью оградиться от общения с неприятными незнакомыми, можно воспользоваться функцией «Безопасный режим».

Ранее мошенники использовали мессенджер Max для обмана курянки на 444 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
