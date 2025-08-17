Связь с полицией: В Max заработала кнопка «Пожаловаться»
17 августа 202502:38
В российском мессенджере Max заработала кнопка «Пожаловаться», сообщает МВД РФ.
Также появилась моментальная связь с центром безопасности. Кнопка «Пожаловаться» дает пользователям мессенджера возможность моментально сообщить о противоправном или деструктивном контенте.
А чтобы полностью оградиться от общения с неприятными незнакомыми, можно воспользоваться функцией «Безопасный режим».
Ранее мошенники использовали мессенджер Max для обмана курянки на 444 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
