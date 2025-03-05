Центробанк обсуждает ограничение количества оформленных на человека карт

Центробанк РФ обсуждает разумное ограничение на количество банковских карт, которые могут быть оформлены на одного человека. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством она указала, что такая мера предлагается для борьбы с так называемыми дропперами, которые предоставляют мошенникам свои карты для вывода похищенных средств.

«Эти ограничение не затронут обычных граждан, потому что они не открывают по сотне и даже тысяче карт. Такой опыт есть, например, у наших коллег в Казахстане», - заключила Набиуллина.

Ранее замглавы Центробанка Ольга Полякова заявила, что дропперами в России ежемесячно становятся около 80 тысяч человек, сообщает Ura.ru.

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Фото: t.me/atorus
ТЕГИ:Банковские КартыЦентробанкЭльвира НабиуллинаКарты

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