Центробанк обсуждает ограничение количества оформленных на человека карт
Центробанк РФ обсуждает разумное ограничение на количество банковских карт, которые могут быть оформлены на одного человека. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством она указала, что такая мера предлагается для борьбы с так называемыми дропперами, которые предоставляют мошенникам свои карты для вывода похищенных средств.
«Эти ограничение не затронут обычных граждан, потому что они не открывают по сотне и даже тысяче карт. Такой опыт есть, например, у наших коллег в Казахстане», - заключила Набиуллина.
Ранее замглавы Центробанка Ольга Полякова заявила, что дропперами в России ежемесячно становятся около 80 тысяч человек, сообщает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Набиуллина: ЦБ РФ поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов
- ФСБ задержала россиянина за призывы к госперевороту
- Центробанк обсуждает ограничение количества оформленных на человека карт
- СМИ: Режиссер Андреасян заявил, что ненавидит фильмы Тарковского
- Представители Трампа провели с Зеленским тайные переговоры
- СМИ: На Украине назвали «избирательной» приостановку обмена разведданными с США
- Экономист Щербаков: В ослаблении США из-за торговых войн есть плюсы для РФ
- «Рейган вертится в гробу»: В Сенате США раскритиковали политику Трампа
- Певица Анастасия Лютова откроет мартовскую серию концертов «Джаза на воде»
- Больше половины россиян признались, что страдают от усталости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru