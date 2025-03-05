Центробанк обсуждает ограничение количества оформленных на человека карт

В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством она указала, что такая мера предлагается для борьбы с так называемыми дропперами, которые предоставляют мошенникам свои карты для вывода похищенных средств.

«Эти ограничение не затронут обычных граждан, потому что они не открывают по сотне и даже тысяче карт. Такой опыт есть, например, у наших коллег в Казахстане», - заключила Набиуллина.

Ранее замглавы Центробанка Ольга Полякова заявила, что дропперами в России ежемесячно становятся около 80 тысяч человек, сообщает Ura.ru.

