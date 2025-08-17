Вводятся новые критерии для изъятия бесхозных земель

Как заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, это произойдет с 1 сентября. Причиной для изъятия участков у граждан будет считаться отсутствие возведенного и зарегистрированного в установленные сроки объекта. Пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство. Также земля будет изыматься, если захламленная территория не была убрана в течение года.

Еще одна причина — зарастание территории сорняками. Депутат отметил, что прибегать к изъятию будут в случае, если собственник проигнорирует требования профильных органов. Запускается процедура изъятия через суд.

Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов заявил в пресс-центре НСН, что сегодня в России вновь активно орудуют рейдеры, желающие заполучить землю граждан.

