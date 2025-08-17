СМИ: Путин на встрече с Трампом потребовал восстановить статус русского языка на Украине

Также он требует гарантий безопасности для православных церквей. Кроме того, президент РФ согласился, что Киеву будет обеспечена безопасность после урегулирования, однако не в рамках Североатлантического альянса.

Как заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо, гарантии безопасности после окончания конфликта вокруг Украины должны быть предоставлены в равной степени и Киеву, и Москве.

Ранее стало известно, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности, но не в рамках НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

