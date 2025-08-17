СМИ: Путин на встрече с Трампом потребовал восстановить статус русского языка на Украине
Российский лидер Владимир Путин во время саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске потребовал гарантий, что русский язык снова станет официальным на Украине, сообщает The New York Times.
Также он требует гарантий безопасности для православных церквей. Кроме того, президент РФ согласился, что Киеву будет обеспечена безопасность после урегулирования, однако не в рамках Североатлантического альянса.
Как заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо, гарантии безопасности после окончания конфликта вокруг Украины должны быть предоставлены в равной степени и Киеву, и Москве.
Ранее стало известно, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности, но не в рамках НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
