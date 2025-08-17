СМИ: Встреча укрепила личную связь между президентом Трампом и Путиным
Пока неясно, чего достигла встреча на Аляске лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, кроме того что укрепила личную связь между ними, сообщает Sabs News.
По данным южноафриканского издания, Трамп упомянул о прогрессе, а Путин – о достигнутом соглашении, которое поможет приблизиться к миру на Украине. Никаких подробностей о том, что это означает, нет.
Отмечается, что лидеры не ответили на вопросы в зале, битком набитом журналистами.
Президент США предложил российскому лидеру кнут и пряник, пригрозив ввести санкции в отношении Москвы и оказав теплый прием на объединенной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, но, похоже, он ушел, не добившись конкретного прогресса в прекращении военных действий, пишет индийское издание The Hindu.
Ранее было обнародовано письмо супруги президента США Мелании Трамп, которое она передала Путину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
