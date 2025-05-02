С сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу сим-карт

Россияне смогут устанавливать самозапрет на оформление договоров об оказании услуг мобильной связи. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как отметил политик, телефонные мошенники часто используют номера, оформленные по незаконно полученным паспортным данным граждан. С апреля в РФ начала действовать норма, согласно которой на одного человека можно оформить не более 20 сим-карт. Россияне могут самостоятельно проверить количество оформленных на них номеров на портале госуслуг. Здесь же можно заблокировать сим-карты или приостановить обслуживание.

«С 1 сентября 2025 года, согласно принятому закону о противодействии кибермошенничеству, появится возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через Госуслуги или МФЦ», - написал Володин в Telegram-канале.

Спикер Госдумы посоветовал воспользоваться сервисом проверки количества оформленных номеров, чтобы защититься от действий мошенников.

Ранее Володин напомнил, что с мая кредитные организации должны будут разрабатывать документы о мероприятиях по предотвращению заключения договоров займа без добровольного согласия клиента, пишет RT.

