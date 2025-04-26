Верховный суд разрешил самооборону с ножом при опасности детям

САМООБОРОНА С НОЖОМ

Накануне в России Верховный суд разрешил использовать ножи для самообороны. В обзоре судебной практики указано, что жертва нападения сможет прибегнуть к такой мере, если преступников много, а опасность грозит и детям.

Поводом для такого разъяснения стало дело жителя Твери. По данным РИА Новости, во время праздника у одного из гостей случился конфликт с соседкой. Та позвонила своему сыну и попросила приехать и разобраться с оскорбившим ее человеком. Тот прибыл пьяный с двумя друзьями, у них в руках были деревянные палки. Нападавшие ворвались на придомовую территорию, стали избивать предполагаемого обидчика и хозяина дома, у которого на руках была его маленькая дочь. После этого мужчина взял со стола нож и нанес удары нападавшим. Все трое скончались.