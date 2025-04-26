Верховный суд разрешил самооборону с ножом при опасности детям
Поводом для этого стало дело одного из жителей Твери, где вооруженные палками мужчины ворвались на придомовую территорию и начали избивать хозяина дома с ребенком на руках. После этого мужчина схватил нож и нанес удары нападавшим, которые позже скончались.
Верховный суд в России указал на возможность применять нож для самообороны в случае, если опасность грозит детям. До этого в Госдуме уже предлагали расширить рамки разрешенной самообороны. Однако некоторые юристы считают, что это может усложнить расследования.
САМООБОРОНА С НОЖОМ
Накануне в России Верховный суд разрешил использовать ножи для самообороны. В обзоре судебной практики указано, что жертва нападения сможет прибегнуть к такой мере, если преступников много, а опасность грозит и детям.
Поводом для такого разъяснения стало дело жителя Твери. По данным РИА Новости, во время праздника у одного из гостей случился конфликт с соседкой. Та позвонила своему сыну и попросила приехать и разобраться с оскорбившим ее человеком. Тот прибыл пьяный с двумя друзьями, у них в руках были деревянные палки. Нападавшие ворвались на придомовую территорию, стали избивать предполагаемого обидчика и хозяина дома, у которого на руках была его маленькая дочь. После этого мужчина взял со стола нож и нанес удары нападавшим. Все трое скончались.
Следствие вменило ему статью 105 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Однако суд вынес оправдательный приговор, назвав произошедшее самообороной. Потерпевшие дошли до Верховного суда, оспаривая оправдание, но и в этом ведомстве посчитали квалификацию правильной.
«Количество нападавших, их агрессивное поведение, обстоятельства и характер примененного физического насилия в присутствии малолетних детей в отношении самого оправданного, других находившихся на территории его домовладения лиц в вечернее время, а также внезапность нападения и применение нападавшими предметов, используемых в качестве оружия, давали оправданному право принять адекватные меры защиты себя, своей семьи, в том числе малолетнего ребенка», - говорится в документах.
После дело включили в обзор практики, чтобы обеспечить ее единообразие. Теперь другие суды должны руководствоваться этим примером при принятии решений.
РАСШИРЕНИЕ САМООБОРОНЫ
До этого депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который позволял бы применять любые меры самообороны при вторжении злоумышленников в дома без риска получить за это уголовное наказание.
По данным РИА Новости, в феврале 2025 года авторы инициативы предложили пересмотреть статью УК о необходимой обороне, внеся в нее поправки, согласно которым защита своей или чужой жизни при вторжении злоумышленников в жилище не будет считаться превышением пределов необходимой обороны.
Разработчики законопроекта указали, что верховный суд РФ назвал незаконное вторжение в жилище посягательством, допускающим причинение вреда злоумышленников при самообороне. Авторы инициативы заметили, что подобное вторжение не редко сопровождается тяжкими преступлениями, в том числе убийством, изнасилованием, похищением человека или причинением тяжкого вреда здоровью. На фоне этого парламентарии подчеркнули, что гражданам необходимо дать возможность защищать свою жизнь и жизнь родственников, не боясь отправиться после этого за решетку.
Между тем, в октябре 2024 года в России предложили расширить рамки разрешенной самообороны. «Известия» писали, что россиянам хотели разрешить самооборону в случае незаконного проникновения в жилище даже без угрозы для жизни. В ГД внесли доработанный законопроект — изменения в ст. 37 УК РФ «Необходимая оборона».
Однако доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев считает, что разрешать гражданам применять самооборону в жилище в случае незаконного проникновения даже без угрозы жизни — неправильно, так как это чревато возникновением инсценировок, которые потом трудно будет расследовать.
«Самооборона возможна при возникновении угрозы имуществу гражданина, жизни его близких, имуществу государства или какого-то юридического лица, просто прохожего на улице. Что касается самообороны в жилище, почему мы ставим ее выше, чем самооборону, например, в подворотне? А если в машину проникли и стали "мутузить" человека там? Это его имущество. Выделять жилье как отдельное место, где можно все, нельзя ни в коем случае, потому что очень трудно будет все это квалифицировать. Это будут использовать, будут преступные группировки, появятся те, кто будет инсценировать проникновение, убивать. Проблемы в правильной квалификации необходимой обороны есть, но нужно их решать путем оттачивания судебной и следственной практики, формирования правильной доказательной базы, а не разрешения делать все, что ты хочешь у себя в жилье», - объяснил он в беседе с НСН.
Ранее глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что предупредительный выстрел в воздух может считаться самообороной при попытке проникновения в жилище.
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