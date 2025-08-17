По словам отставного полковника ВС Великобритании Ричарда Кемпа, переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли на равных, потому что российское наступление на Украине «оказалось неудержимым, несмотря на три года усилий Запада».

Разрекламированное вооружение Запада, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить РФ. Эксперт указал, что европейцы превратились в наблюдателей за тем, как вершится судьба Украины и их собственная.

Ранее стало известно, что Франция выступает против демилитаризации Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

