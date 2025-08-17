СМИ: Российская армия доказала, что она не «бумажный тигр»

Успех Москвы на саммите в США объясняется тем, что, несмотря на многолетнее давление западных стран, Вооруженные силы России активно наступают на Украине, доказывая, что их никак нельзя назвать «бумажным тигром», сообщает The Sunday Telegraph.

Макрон: Количество стран коалиции желающих для помощи Украине достигло 30

По словам отставного полковника ВС Великобритании Ричарда Кемпа, переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли на равных, потому что российское наступление на Украине «оказалось неудержимым, несмотря на три года усилий Запада».

Разрекламированное вооружение Запада, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить РФ. Эксперт указал, что европейцы превратились в наблюдателей за тем, как вершится судьба Украины и их собственная.

Ранее стало известно, что Франция выступает против демилитаризации Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДональд ТрампРоссияВладимир ПутинРоссийская Армия

Горячие новости

Все новости

партнеры