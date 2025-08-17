СМИ: Российская армия доказала, что она не «бумажный тигр»
Успех Москвы на саммите в США объясняется тем, что, несмотря на многолетнее давление западных стран, Вооруженные силы России активно наступают на Украине, доказывая, что их никак нельзя назвать «бумажным тигром», сообщает The Sunday Telegraph.
По словам отставного полковника ВС Великобритании Ричарда Кемпа, переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли на равных, потому что российское наступление на Украине «оказалось неудержимым, несмотря на три года усилий Запада».
Разрекламированное вооружение Запада, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить РФ. Эксперт указал, что европейцы превратились в наблюдателей за тем, как вершится судьба Украины и их собственная.
Ранее стало известно, что Франция выступает против демилитаризации Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
