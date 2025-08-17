СМИ: Президент Финляндии может приехать с Зеленским на встречу с Трампом

Лидер Финляндии Александер Стубб может присоединиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме, которые пройдут 18 августа, сообщает Politico.

СМИ: Зеленский собирается поехать на встречу с Трампом 18 августа

По данным газеты, европейские лидеры опасаются, что Зеленского ждет в американской столице не столь теплый прием, как лидера России Владимира Путина на Аляске. Идея заключается в том, чтобы Стубб помог избежать ссор между Трампом и Зеленским и убедил президента США включить Европу в дальнейшие переговоры.

Ранее стало известно, что Трамп намерен устроить встречу Путина и Зеленского 22 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Ebrahim Noroozi / AP / TASS
ТЕГИ:СШАДональд ТрампФинляндияВладимир ЗеленскийУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры