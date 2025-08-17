СМИ: Президент Финляндии может приехать с Зеленским на встречу с Трампом
Лидер Финляндии Александер Стубб может присоединиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме, которые пройдут 18 августа, сообщает Politico.
По данным газеты, европейские лидеры опасаются, что Зеленского ждет в американской столице не столь теплый прием, как лидера России Владимира Путина на Аляске. Идея заключается в том, чтобы Стубб помог избежать ссор между Трампом и Зеленским и убедил президента США включить Европу в дальнейшие переговоры.
Ранее стало известно, что Трамп намерен устроить встречу Путина и Зеленского 22 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам могут ограничить возможность в выборе имен для детей
- СМИ: Киев назвал позицию Трампа по урегулированию ударом в спину
- СМИ: Президент Финляндии может приехать с Зеленским на встречу с Трампом
- Трамп ждет: Мерц рассказал Зеленскому, как вести себя в Белом доме
- СМИ: Российская армия доказала, что она не «бумажный тигр»
- СМИ: Путин на встрече с Трампом потребовал восстановить статус русского языка на Украине
- Вводятся новые критерии для изъятия бесхозных земель
- МИД Польши: Страны ЕС будут убеждать Зеленского продолжать войну
- СМИ: Встреча укрепила личную связь между президентом Трампом и Путиным
- Франция выступает против демилитаризации Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru