В ГД призвали Верховный суд пересмотреть решение по делу Долиной

НОВОЕ РЕШЕНИЕ

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал Верховный суд РФ принять новое решение по делу о квартире народной артистки России, певицы Ларисы Долиной.

Он надеется, что Верховный суд не только примет апелляцию к рассмотрению, но и выпустит детальное постановление, которое станет четким ориентиром для судов и защитит права добросовестных участников рынка недвижимости, пишет RT.

«Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», - сказал депутат в беседе с РИА Новости.