В ГД призвали Верховный суд пересмотреть решение по делу Долиной
К тому же в РФ предложили ввести механизм защиты покупателей от «схемы Долиной».
В Госдуме призвали Верховный суд пересмотреть решение по делу певицы Ларисы Долиной. Это произошло после того, как на этой неделе суд оставил право собственности на проданную в рамках схемы мошенников недвижимость артистке. Кроме того, в России уже предложили ввести механизм защиты покупателей от «схемы Долиной».
НОВОЕ РЕШЕНИЕ
Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал Верховный суд РФ принять новое решение по делу о квартире народной артистки России, певицы Ларисы Долиной.
Он надеется, что Верховный суд не только примет апелляцию к рассмотрению, но и выпустит детальное постановление, которое станет четким ориентиром для судов и защитит права добросовестных участников рынка недвижимости, пишет RT.
«Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», - сказал депутат в беседе с РИА Новости.
По мнению Гаврилова, отказ в удовлетворении иска покупательницы Полины Лурье, которая осталась без денег и жилья, указывает на системную проблему. Депутат заметил, что сложившаяся практика противоречит нормам Гражданского кодекса, который в случаях недействительности сделки предусматривает возврат сторон в исходное состояние.
Политик добавил, что суд в деле Долиной фактически сдвинул все риски с недобросовестного продавца на конечного приобретателя, что создает опасный прецедент для всех покупателей жилья.
РЕШЕНИЕ СУДА
27 ноября второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Ларисы Долиной, оставив право собственности на недвижимость артистке. При этом адвокат Светлана Свириденко заявила, что Полина Лурье подаст жалобу в Верховный суд РФ на признание сделки купли-продажи недействительной.
Однако звездный юрист Екатерина Гордон в беседе с НСН подчеркнула, что простые люди не должны страдать из-за того, что звезды спутались с мошенниками, и назвала несправедливостью возвращение квартиры певице.
«Это очень плохой прецедент. Человек, который никак не виновен в том, что Лариса передала деньги мошенникам, должен получить свое имущество. Я считаю, что Лариса гениальная певица, но должна оставаться справедливым человеком. Если девушка, которая купила у нее квартиру, не является мошенником, она должна получить свою квартиру, потому что она отдала деньги. Все остальное — это блат и попытка использовать авторитет Ларисы Долиной. И вы, и я можем продать квартиру звезде, та передаст деньги за квартиру мошенникам, а мы останемся и без квартиры, и без денег. Это несправедливо и незаконно, на мой взгляд. Если бы Лариса была обыкновенным человеком с улицы, такого бы решения в суде не было бы», - подчеркнула Гордон.
«СХЕМА ДОЛИНОЙ»
В России уже предложили ввести механизм защиты покупателей от «схемы Долиной». Согласно инициативе, он позволит удерживать квартиру в залоге в случае отмены сделки.
«Схемой Долиной» называют ситуацию, когда продавец недвижимости заявляет о желании отменить сделку, говоря о внешнем давлении при ее заключении, или о том, что не осознавал своих действий. При этом покупатель квартиры в итоге остается и без денег, и без недвижимости.
Например, певица Слава (Анастасия Сланевская) уже пожаловалась, что не может продать свою квартиру из-за созданных на рынке рисков после судебной истории с Ларисой Долиной. В своих соцсетях она рассказала, что покупатели настороженно относятся к сделкам с артистами, опасаясь возможных мошеннических схем.
На фоне этого первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев призвал ввести правило встречного исполнения обязательств. Так, если суд признает сделку недействительной по иску продавца, а тот не может вернуть деньги, покупатель будет вправе не возвращать недвижимость.
Предполагается, что квартира будет находиться в залоге у покупателя до полного возврата средств. Кошелев предложил установить срок в один год, и, если за это время продавец не вернет деньги, право собственности на квартиру окончательно перейдет к покупателю, пишет РИА Новости.
Депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон уже разработали меры по борьбе с мошенничеством при сделках с недвижимостью, особенно с участием пожилых россиян. Они предложили сделать обязательными два условия: нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью и их страхование, если жилье является для кого-либо из сторон единственным.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что в России продать квартиру можно за один рабочий день, чем и пользуются сегодня мошенники, по его словам, период охлаждения в 30 дней может помочь, но пока от сделок с пожилыми людьми стоит отказаться.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Уссурийске организаторы концерта Долиной опровергли массовый возврат билетов
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 33 дрона ВСУ
- В ГД призвали Верховный суд пересмотреть решение по делу Долиной
- СМИ: Россиянам продают икорный суп вместо икры
- Угрозы и закрытое небо: Чего ждать Мадуро от Трампа?
- В Госдуме призвали Верховный суд принять новое решение по делу Долиной
- В Госдуме предложили выплачивать зарплату за материнство
- СМИ: США будут давить на Зеленского, чтобы он заключил мирную сделку
- Росавиация: Директива по обновлению ПО не касается Airbus A320 российских авиакомпаний
- СМИ: Поведение Ермака сильно раздражало Трампа и его команду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru