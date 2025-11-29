Собчак, Гузееву и Лолиту попросили проверить на мошенничество с виллами на Бали
В Генеральную прокуратуру России направлено обращение с просьбой проверить деятельность журналистки Ксении Собчак, телеведущей Ларисы Гузеевой и певицы Лолиты Милявской.
Причиной стали их рекомендации в соцсетях блогера‑застройщика Сергея Домогацкого, который привлекал средства на строительство домов в России и Индонезии, но не выполнил взятые обязательства.
Как сообщил РИА Новости адвокат потерпевших Александр Зорин, в списке пострадавших уже 75 человек. По его словам, знаменитости публично продвигали услуги Домогацкого, после чего он собрал деньги с клиентов, но так и не построил обещанные дома.
На данный момент подано свыше 30 заявлений о мошенничестве в отношении застройщика и его возможных соучастников.
Ранее четыре человека, обвиняемые в мошенничестве с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной, били приговорены к лишению свободы на срок от четырех до семи лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
