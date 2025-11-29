Собчак, Гузееву и Лолиту попросили проверить на мошенничество с виллами на Бали

Причиной стали их рекомендации в соцсетях блогера‑застройщика Сергея Домогацкого, который привлекал средства на строительство домов в России и Индонезии, но не выполнил взятые обязательства.

Как сообщил РИА Новости адвокат потерпевших Александр Зорин, в списке пострадавших уже 75 человек. По его словам, знаменитости публично продвигали услуги Домогацкого, после чего он собрал деньги с клиентов, но так и не построил обещанные дома.

На данный момент подано свыше 30 заявлений о мошенничестве в отношении застройщика и его возможных соучастников.

Ранее четыре человека, обвиняемые в мошенничестве с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной, били приговорены к лишению свободы на срок от четырех до семи лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

