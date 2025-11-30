В Уссурийске организаторы концерта Долиной опровергли массовый возврат билетов

В Уссурийске организаторы концерта народной артистки России, певицы Ларисы Долиной опровергли информацию о якобы массовом возврате билетов на мероприятие. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что билеты на концерт проданы, и мероприятие не отменяется. Организаторы также добавили, что ни один билет не вернули обратно в кассу.

Ранее во Владивостоке тоже опровергли массовый возврат билетов на концерт Ларисы Долиной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
