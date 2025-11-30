В Уссурийске организаторы концерта Долиной опровергли массовый возврат билетов
30 ноября 202510:39
В Уссурийске организаторы концерта народной артистки России, певицы Ларисы Долиной опровергли информацию о якобы массовом возврате билетов на мероприятие. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что билеты на концерт проданы, и мероприятие не отменяется. Организаторы также добавили, что ни один билет не вернули обратно в кассу.
Ранее во Владивостоке тоже опровергли массовый возврат билетов на концерт Ларисы Долиной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Уссурийске организаторы концерта Долиной опровергли массовый возврат билетов
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 33 дрона ВСУ
- В ГД призвали Верховный суд пересмотреть решение по делу Долиной
- СМИ: Россиянам продают икорный суп вместо икры
- Угрозы и закрытое небо: Чего ждать Мадуро от Трампа?
- В Госдуме призвали Верховный суд принять новое решение по делу Долиной
- В Госдуме предложили выплачивать зарплату за материнство
- СМИ: США будут давить на Зеленского, чтобы он заключил мирную сделку
- Росавиация: Директива по обновлению ПО не касается Airbus A320 российских авиакомпаний
- СМИ: Поведение Ермака сильно раздражало Трампа и его команду
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru