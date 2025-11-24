Бабки-мошенницы: Как будут бороться со сделками «по схеме Долиной»
Депутаты Госдумы разработали меры по борьбе со сделками по «схеме Долиной», но в отрасли отмечают, что защитить покупателей будет непросто, в каждой ситуации придется разбираться отдельно.
В России участились случаи, когда бывшие собственники проданного жилья, обычно пожилые, заявляют, что в момент сделки якобы находились под влиянием мошенников. По этой причине они добиваются «отмены» сделки, возвращают себе недвижимость, а вернуть деньги покупателям не могут, ссылаясь на мошенников, которые эти средства уже перевели себе на «безопасный счет».
Суды в таком случае встают на сторону пожилых собственников, а добросовестные покупатели вместо квартиры получают долгие судебные разбирательства и становятся потерпевшими по уголовному делу.
На этой неделе Верховный суд в Якутии впервые отказал пенсионерке в признании такой сделки о купле-продаже незаконной. Там установили, что при заключении оспариваемого договора женщина понимала значение своих действий и могла руководить ими. При этом депутаты бьют тревогу и предлагают различные меры защиты покупателей от подобных схем. В отрасли же отмечают, что на деле все не так просто.
КАКИЕ ИДЕИ: СТРАХОВКА ИЛИ ОХЛАЖДЕНИЕ
Накануне депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили очередные меры по борьбе с мошенничеством при сделках. С соответствующей инициативой они обратились к председателю Верховного суда Игорю Краснову. Законодатели отмечают, что всего было аннулировано свыше 3000 подобных сделок с пенсионерами, пишут РИА Новости.
В качестве решения парламентарии предлагают сделать обязательными два условия: нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью и их страхование, если жилье является для кого-либо из сторон единственным. Эти шаги помогут защитить добросовестных участников рынка, включая и других социально уязвимых граждан, уверены депутаты.
А другая группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым внесет в Госдуму другой законопроект по этой теме. Так, предлагается ввести «период охлаждения» при продаже недвижимости. Кроме того, предусматривается возможность регистрации сделки продавцом-физлицом не ранее чем через семь дней после заключения договора.
«Платеж возможен только после регистрации, только на счет продавца, наличные расчеты полностью исключены. Для продажи единственного жилья потребуется нотариально заверенное согласие собственника иного жилого помещения на последующее проживание продавца», - передает РИА Новости.
В качестве радикального решения проблемы Федеральная нотариальная палата предлагает закрепить на законодательном уровне принцип бесповоротности записей в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Если запись о переходе права собственности внесена в реестр, отменить ее будет невозможно, пишут «Известия».
При этом сделки по продаже жилья нельзя сделать необратимыми, так как это нарушит конституционное право граждан на защиту своих интересов, заявила НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
«В Гражданском кодексе прописана категория сделок, которая может быть оспорена, включая сделки, которые совершены под влиянием обмана, заблуждения. Чтобы сделать сделки невозвратными, нужно изменить базовый закон. Это невозможно, потому что это может повлиять на все другие сделки. Много примеров и случаев сомнительных действий контрагентов, которые приводят к заключению незаконных сделок. Это также нарушит конституционное право граждан на защиту своих интересов, это защита гражданских прав. Нотариус сейчас не несет никакой ответственности. Он может общаться наедине только с человеком, который составляет завещание. А при сделке по квартирам нотариус не может уединиться с продавцом или покупателем. Никто не гарантирует, что нотариусам скажут правду», - объяснила она.
Еще один вариант: обязательная справка о дееспособности при сделках с недвижимостью. Юрист Яна Бондаренко в разговоре с НСН отметила, что такая практика уже есть в больших городах.
«В Москве и Санкт-Петербурге уже все юристы требуют эту справку. Надо понимать механизм реализации. Что значит получить документ? Это пойти в районный диспансер, там выпишут, что я не на учете. Человек может пройти там же прием у психиатра. Но опять же, понимаете, когда он прошел этот осмотр? За два дня сделки, за неделю, за три часа в момент сделки? К тому же суды у нас сейчас встают на сторону продавца. Но это все равно классная штука, хотя и немного с опозданием. С другой стороны, а успеет ли психиатр за короткий прием понять, находится ли человек под воздействием мошенников или нет? Это тоже большой вопрос», — указала она.
Даже совместные усилия риелтора, психиатра и нарколога не помогут гарантировать безопасность сделки с пожилыми людьми, рассказала эксперт Российской гильдии риелторов по правовым вопросам Екатерина Горнова в беседе с НСН.
При этом в нескольких регионах страны появились случаи, когда пенсионеры после продажи автомобиля тоже заявляли, что находились «под влиянием мошенников». Как и в схемах с квартирами, у покупателя изымают машину, после чего он остаётся ни с чем. Дополнительная опасность заключается в том, что пенсионер, указанный в ПТС, обычно не вызывает подозрений, так как нередко авто записывают на пожилых родственников, чтобы получать льготы.
СХЕМА ДОЛИНОЙ: БЛАТ ИЛИ ПРОБЛЕМА
Эта «схема» получила резонансное освещение в СМИ после ситуации с певицей Ларисой Долиной. Народная артистка стала жертвой мошеннической схемы при продаже квартиры в Хамовниках более чем за 100 млн рублей. Певица подала иск в суд, который признал сделку недействительной, а покупательница квартиры, мать-одиночка Полина Лурье, осталась и без недвижимости, и без денег. Покупательница оспаривала решение суда.
В ноябре суд постановил, что Долина в момент продажи своей квартиры по указке мошенников не могла понимать значение своих действий.
Лариса Долина является гениальной певицей, однако скандал с продажей ее квартиры нанес ей серьезный имиджевый урон, заявила НСН звездный юрист Екатерина Гордон.
«Это очень плохой прецедент. Человек, который никак не виновен в том, что Лариса передала деньги мошенникам, должен получить свое имущество. Я считаю, что Лариса гениальная певица, но должна оставаться справедливым человеком. Если девушка, которая купила у нее квартиру, не является мошенником, она должна получить свою квартиру, потому что она отдала деньги. Все остальное - это блат и попытка использовать авторитет Ларисы Долиной», - пояснила юрист.
По ее мнению, если бы на месте Долиной был «человек с улицы», суд бы не принял такое решение.
При этом юристы отмечают, что дело все-таки не в Долиной, а в том, что по закону любая сделка может признаться недействительной, если была совершена под влиянием обмана или заблуждения.
Заслуженный адвокат России Людмила Айвар признала серьезность проблемы, отметив, что добросовестные покупатели в итоги могут остаться без квартиры и без денег.
Покупатель и продавец квартиры в равной степени несут риски при заключении сделки, а в случае криминала убытки может понести как одна, так и другая сторона. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, юрист Юрий Синельщиков.
«Ничего тут не придумаешь, нельзя же запретить сделки. Единственное, конечно, обязательно надо настоятельно внедрять идею о том, что обязательно в этих случаях должны быть нотариусы, и без них такие сделки не могут совершаться. У нас некоторые высокопоставленные чиновники объявляют во всеуслышание, что нотариус не нужен, деньги ему платить. Слушайте, это самый главный свидетель, причем компетентный. Он несет материальную ответственность в случае, если квартира уходит, человеку, так сказать, причинен ущерб. Прежде чем отказать или заключить сделку у добросовестного нотариуса, может уйти до трёх дней на принятие решения. Поэтому его участие обязательно», - подчеркнул собеседник НСН.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что покупатели сегодня могут лишиться квартиры, если мошенники вынудили продавцов совершить сделку, но это нарушает закон.
Тема настолько острая и актуальная, что президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), политолог Евгений Минченко заявил НСН, что ее даже затронет глава государства Владимир Путин во время прямой линии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Алтайском крае предотвратили диверсию на железной дороге
- Пушилин: ВСУ отступают в Константиновке
- Бабки-мошенницы: Как будут бороться со сделками «по схеме Долиной»
- На объекте в Баку произошел взрыв
- Трамп: Противники тарифов обслуживают враждебные интересы
- При тушении пожара в Саратовской области нашли тела двух человек
- В США досрочно распустили созданный Маском DOGE
- Роспотребнадзор контролирует данные о птичьем гриппе в США
- ЗАЭС, Крым и НАТО: Как европейцы изменили мирный план Трампа по Украине
- Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал об излечении от рака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru