КАКИЕ ИДЕИ: СТРАХОВКА ИЛИ ОХЛАЖДЕНИЕ

Накануне депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили очередные меры по борьбе с мошенничеством при сделках. С соответствующей инициативой они обратились к председателю Верховного суда Игорю Краснову. Законодатели отмечают, что всего было аннулировано свыше 3000 подобных сделок с пенсионерами, пишут РИА Новости.

В качестве решения парламентарии предлагают сделать обязательными два условия: нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью и их страхование, если жилье является для кого-либо из сторон единственным. Эти шаги помогут защитить добросовестных участников рынка, включая и других социально уязвимых граждан, уверены депутаты.

А другая группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым внесет в Госдуму другой законопроект по этой теме. Так, предлагается ввести «период охлаждения» при продаже недвижимости. Кроме того, предусматривается возможность регистрации сделки продавцом-физлицом не ранее чем через семь дней после заключения договора.

«Платеж возможен только после регистрации, только на счет продавца, наличные расчеты полностью исключены. Для продажи единственного жилья потребуется нотариально заверенное согласие собственника иного жилого помещения на последующее проживание продавца», - передает РИА Новости.

В качестве радикального решения проблемы Федеральная нотариальная палата предлагает закрепить на законодательном уровне принцип бесповоротности записей в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Если запись о переходе права собственности внесена в реестр, отменить ее будет невозможно, пишут «Известия».

При этом сделки по продаже жилья нельзя сделать необратимыми, так как это нарушит конституционное право граждан на защиту своих интересов, заявила НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

«В Гражданском кодексе прописана категория сделок, которая может быть оспорена, включая сделки, которые совершены под влиянием обмана, заблуждения. Чтобы сделать сделки невозвратными, нужно изменить базовый закон. Это невозможно, потому что это может повлиять на все другие сделки. Много примеров и случаев сомнительных действий контрагентов, которые приводят к заключению незаконных сделок. Это также нарушит конституционное право граждан на защиту своих интересов, это защита гражданских прав. Нотариус сейчас не несет никакой ответственности. Он может общаться наедине только с человеком, который составляет завещание. А при сделке по квартирам нотариус не может уединиться с продавцом или покупателем. Никто не гарантирует, что нотариусам скажут правду», - объяснила она.

Еще один вариант: обязательная справка о дееспособности при сделках с недвижимостью. Юрист Яна Бондаренко в разговоре с НСН отметила, что такая практика уже есть в больших городах.

«В Москве и Санкт-Петербурге уже все юристы требуют эту справку. Надо понимать механизм реализации. Что значит получить документ? Это пойти в районный диспансер, там выпишут, что я не на учете. Человек может пройти там же прием у психиатра. Но опять же, понимаете, когда он прошел этот осмотр? За два дня сделки, за неделю, за три часа в момент сделки? К тому же суды у нас сейчас встают на сторону продавца. Но это все равно классная штука, хотя и немного с опозданием. С другой стороны, а успеет ли психиатр за короткий прием понять, находится ли человек под воздействием мошенников или нет? Это тоже большой вопрос», — указала она.