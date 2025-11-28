Фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Долиной отправили в колонию

Четыре человека, обвиняемые в мошенничестве с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной, били приговорены к лишению свободы на срок от четырёх до семи лет. Об этом сообщает RT.

По версии следствия, в 2024 году фигуранты дела путём обмана совершили хищение денежных средств на сумму 175,12 млн рублей. Также они лишили певицу права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышает 138 млн рублей.

Уточняется, что общий ущерб составил более 317 миллионов рублей.

Согласно решению Балашихинского городского суда Подмосковья, Анжеле Цырульниковой, Дмитрию Леонтьеву и Артуру Каменецкому было назначено по семь лет колонии строгого режима. Андрей Основа получил четыре года колонии общего режима. Также всем четверым назначены штрафы.

Ранее Второй кассационный суд в Москве оставил за Долиной право собственности на квартиру в Хамовниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

