Минобороны: За ночь ПВО сбили 33 дрона ВСУ

По данным ведомства, 16 БПЛА были сбиты над Ростовской областью, семь — над Краснодарским краем, шесть — над Черным морем. В МО уточнили, что еще три дрона уничтожили над Белгородским регионом и один — над Курским.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью 29 ноября ПВО уничтожили более 100 украинских беспилотников над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».