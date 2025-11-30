Минобороны: За ночь ПВО сбили 33 дрона ВСУ

Минувшей ночью 30 ноября российские средства ПВО ликвидировали 33 беспилотника ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Пожары и пострадавшие: ВСУ атаковали РФ сотней дронов

По данным ведомства, 16 БПЛА были сбиты над Ростовской областью, семь — над Краснодарским краем, шесть — над Черным морем. В МО уточнили, что еще три дрона уничтожили над Белгородским регионом и один — над Курским.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью 29 ноября ПВО уничтожили более 100 украинских беспилотников над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
