МЧС: При пожаре в многоэтажке в Москве спасли 11 человек
В Москве на Пролетарском проспекте из пожара в одной из квартир в многоэтажке спасли 11 человек. Об этом сообщили в столичном главке МЧС РФ.
По данным ведомства, возгорание произошло на шестом этаже. Отмечается, что пожар уже удалось ликвидировать. В МЧС добавили, что при тушении пламени спасатели вывели из квартир еще пять человек, двое пострадали.
В главке уточнили, что на месте ЧП работали 24 специалиста и семь единиц техники.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Татарстане в ОЭЗ «Алабуга» произошел пожар на складе аккумуляторов.
