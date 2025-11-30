МЧС: При пожаре в многоэтажке в Москве спасли 11 человек

В Москве на Пролетарском проспекте из пожара в одной из квартир в многоэтажке спасли 11 человек. Об этом сообщили в столичном главке МЧС РФ.

По данным ведомства, возгорание произошло на шестом этаже. Отмечается, что пожар уже удалось ликвидировать. В МЧС добавили, что при тушении пламени спасатели вывели из квартир еще пять человек, двое пострадали.

В главке уточнили, что на месте ЧП работали 24 специалиста и семь единиц техники.

Фото: t.me/mos_sobyanin
