МЧС: При пожаре в многоэтажке в Москве спасли 11 человек

По данным ведомства, возгорание произошло на шестом этаже. Отмечается, что пожар уже удалось ликвидировать. В МЧС добавили, что при тушении пламени спасатели вывели из квартир еще пять человек, двое пострадали.

В главке уточнили, что на месте ЧП работали 24 специалиста и семь единиц техники.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Татарстане в ОЭЗ «Алабуга» произошел пожар на складе аккумуляторов.