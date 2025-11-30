В ГД призвали отменить комиссию на переводы между родственниками

Депутат считает, что предлагаемая инициатива приведет не только к прямой экономии средств семей в России, но и станет существенным вкладом в повышение финансовой грамотности и дальнейшее развитие безналичной платежной инфраструктуры в стране.

Он отметил, что даже незначительная комиссия оказывает допнагрузку на личный бюджет, и она, по его мнению, становится скрытым налогом на внутрисемейную поддержку.

