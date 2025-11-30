В ГД призвали отменить комиссию на переводы между родственниками

В Госдуме призвали отменить комиссию на банковские переводы между близкими родственниками. С соответствующей инициативой к главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной обратился вице-спикер ГД Борис Чернышов, пишет РИА Новости.

Политик уточнил, что в рамках этой меры банки будут должны предоставлять гражданам право на бесплатные переводы. Чернышов объяснил, что подтверждать родство можно будет на основании единовременно предоставленного в банк заявления с приложением соответствующих документов, например, свидетельства о рождении или браке.

Депутат считает, что предлагаемая инициатива приведет не только к прямой экономии средств семей в России, но и станет существенным вкладом в повышение финансовой грамотности и дальнейшее развитие безналичной платежной инфраструктуры в стране.

Он отметил, что даже незначительная комиссия оказывает допнагрузку на личный бюджет, и она, по его мнению, становится скрытым налогом на внутрисемейную поддержку.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать зарплату за материнство, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ДеньгиСемьяБанкГосдума

