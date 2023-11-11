Уехала и ругается. Пугачева снова отчитала своих критиков
Алла Пугачева после поездки в Россию снова начала ругаться со своими критиками.
Певица Алла Пугачева опубликовала в своей соцсети гневный пост. В нем она назвала своих критиков «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников». Артистка уточнила, что «рабами и холопами» она называла именно таких людей, а не весь русский народ. Кроме того, Пугачева отреагировала на публикации СМИ о продаже ее дома в Подмосковье и гонорарах за выступления.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Пугачева собирается вернуться на российскую сцену на новогодних праздниках. По информации издания, продюсеры артистки активно ищут ей концерты на новогодний период. Пугачева не выступала в России несколько лет, а сейчас решила увеличить гонорар до 500 тысяч долларов, хотя раньше выступление Примадонны обошлось бы зрителю в 350 тысяч долларов. Отмечается, что в эту цену не входят дорога, проживание и прочие детали райдера.
Певица Алла Пугачева никогда не озвучивала размеры гонораров за свои выступления. Об этом организатор концертов Сергей Лавров заявил в беседе с порталом News.ru.
По его словам, решение Пугачевой увеличить сумму гонорара до 500 тысяч евро — не более, чем сплетня, запущенная, по всей видимости, кем-то из промоутеров.
«Она не иноагент и может давать концерты, спокойно работать в России. И если она завтра объявит концерт в Кремле, билеты будут проданы», — отметил собеседник портала.
По его словам, Пугачева — живая легенда, на песнях которой выросло несколько поколений.
Кроме того, Лавров назвал «уткой» и сообщения о записи Пугачевой новых композиций в Твери. Он пояснил, что на протяжении последних 20 лет артистка записывала свои песни в Подмосковье у саундпродюсера Анатолия Лопатина.
Основатель студии «салам» Игорь Лалетин заявлял, что Пугачева записала в тверской студии звукозаписи во время короткого визита в Россию «песенки про любовь, про жизнь».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что концерты народной артистки СССР Аллы Пугачёвой не будут пользоваться большим спросом, сообщает NEWS.ru.
Парламентарий отметил, что если певица позволила себе какие-то высказывания против России и российской армии, то за это предусмотрено наказание.
Шолохов указал, что даже если оснований для запрета концертов нет, то вряд ли эти шоу будут пользоваться успехом.
«Я не знаю, кому хочется смотреть на престарелую диву. Даже если Пугачёва даст концерты в Москве, не думаю, что они будут пользоваться большим спросом», - заключил депутат.
Депутат Государственной Думы РФ Андрей Свинцов призвал наказать деятелей культуры, которые покинули Россию с началом СВО, а теперь решили вернуться. Об этом он заявил Telegram-каналу SHOT.
Для таких, как Алла Пугачева и, признанный в РФ иноагентом, Моргенштерн, ввести специальный налог.
«Если они захотят приехать назад в страну, должны будут отдавать 95% налогов с дохода на поддержку спецоперации, многодетных семей и инвалидов», - считает депутат.
А вот художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в пресс-центре НСН признался НСН, что не может судить уехавших из России артистов.
«Если у актера нет замены, спектакль сходит с репертуара. Что касается зрителей, я не могу не выразить своего сожаления по поводу того, что мы вынуждены это обсуждать. Я никому не судья, я не выступаю в качестве обвинителя, каждый кузнец своего счастья и своего несчастья. Каждый выбирает тот или иной путь, берет на себя лично ответственность за результат. Я должен делать то, что могу, оставаясь в благодарности к тем, кто мне дает эту возможность», - отметил он.
Ранее лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова в интервью НСН заявила, что очень рада возвращению в Россию Аллы Пугачевой и назвала ее человеком, сформировавшим музыкальные пристрастия артистки.
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