Уехала и ругается. Пугачева снова отчитала своих критиков

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Пугачева собирается вернуться на российскую сцену на новогодних праздниках. По информации издания, продюсеры артистки активно ищут ей концерты на новогодний период. Пугачева не выступала в России несколько лет, а сейчас решила увеличить гонорар до 500 тысяч долларов, хотя раньше выступление Примадонны обошлось бы зрителю в 350 тысяч долларов. Отмечается, что в эту цену не входят дорога, проживание и прочие детали райдера.

Певица Алла Пугачева никогда не озвучивала размеры гонораров за свои выступления. Об этом организатор концертов Сергей Лавров заявил в беседе с порталом News.ru.

По его словам, решение Пугачевой увеличить сумму гонорара до 500 тысяч евро — не более, чем сплетня, запущенная, по всей видимости, кем-то из промоутеров.