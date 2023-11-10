Продюсер назвал слухами сообщения о гонораре Пугачевой в 500 тысяч евро

По его словам, решение Пугачевой увеличить сумму гонорара до 500 тысяч евро — не более, чем сплетня, запущенная, по всей видимости, кем-то из промоутеров.

Лавров подчеркнул, что исполнительница может согласиться выступить за указанную сумму, но только на своих условиях. «Она не иноагент и может давать концерты, спокойно работать в России. И если она завтра объявит концерт в Кремле, билеты будут проданы», — отметил собеседник портала. По его словам, Пугачева — живая легенда, на песнях которой выросло несколько поколений.

Кроме того, Лавров назвал «уткой» и сообщения о записи Пугачевой новых композиций в Твери. Он пояснил, что на протяжении последних 20 лет артистка записывала свои песни в Подмосковье у саундпродюсера Анатолия Лопатина.

Ранее музыкальный критик из лейбла «Геометрия» Александр Волков заявил, что новое музыкальное творчество Аллы Пугачёвой может получить популярность в России, если певица поменяет свою позицию по текущей политической ситуации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

